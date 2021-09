Lançado há poucos dias, o iPhone 13 Pro, bem como outros elementos da sua família, traz um sistema de câmaras revolucionário. Estas são a base de toda a qualidade fotográfica que este smartphone tem, tendo sido melhorado face ao modelo do ano passado.

Com um destaque elevado para o que consegue entregar no campo da fotografia, o iPhone 13 Pro foi avaliado pela DxOMark. Este modelo revela melhorias grandes, mas ainda assim fica abaixo da sua concorrência neste campo. Conheça os resultados.

Agora que está a chegar aos utilizadores, o iPhone 13 Pro começa a mostrar o que é capaz de entregar aos utilizadores no campo da fotografia. Esta teve um destaque grande no dia da sua apresentação, onde a Apple mostrou como tinha evoluído neste campo.

Esta mesma qualidade foi avaliada pela DxOMark, tendo o iPhone 13 Pro ultrapassado o modelo do ano anterior, com 137 pontos. Este é um excelente resultado, que o destaca no campo da fotografia, mas ainda assim, que o deixa longe da sua concorrência e não lhe permite atingir o topo desta tabela.

São vários os aspetos positivos que a DxOMark encontrou na fotografia que o iPhone 13 Pro produz, tendo a DxOMark destacado a capacidade de produzir imagens com renderização de cores vívidas e agradáveis com tons de pele fiéis à realidade com um toque levemente desviado a tonalidades mais quentes.

Exposição-alvo precisa e repetível

Boas cores e equilíbrio de branco

Agradáveis tons de pele na maioria das condições de luz, mesmo em cenas complexas em contraluz

Foco automático rápido, preciso e repetível

Bons detalhes em condições internas e externas

Exposição precisa e estável do alvo com ampla faixa dinâmica no vídeo

Troca de textura / ruído bem gerida no vídeo

Equilíbrio de branco preciso em ambientes internos e externos, transições suaves nas mudanças de cena

Bom rastreamento de auto foco e refocalização suave

O que os técnicos da DxOMark destacaram foi como a Apple conseguiu tirar o máximo do seu hardware de imagem. Os smartphones posicionados acima da tabela estão equipados com sensores de resolução maiores nas suas câmaras principais. Ainda assim, o iPhone 13 Pro ficou na 4.ª posição desta tabela.

Um campo em que o iPhone 13 Pro se destaca é mesmo no vídeo. Nesta sub-categoria este smartphone da Apple é agora o dominador, com 119 pontos. A DxOMark coloca-o nesta posição devido às grandes melhorias em diferentes aspetos. Muitas das falhas apontadas no iPhone 12 foram resolvidas neste novo modelo e são bem visíveis.

Há pontos a melhorar na fotografia do iPhone 13 Pro, mas no global a DxOMark destaca a qualidade do que a Apple oferece neste smartphone. As melhorias face ao iPhone 12 Pro são grandes e bem visíveis, prometendo fotografia de elevada qualidade.