A segurança na Internet é cada vez mais uma questão que preocupa os utilizadores. Várias medidas têm sido aplicadas, quase sempre focadas na utilização de comunicação cifrada, que assim garante esta proteção.

Uma das maiores fornecedoras de certificados usados nessas comunicações é a Let's Encript, que agora tem um problema em mãos. Um dos seus principais certificados vai expirar, o que vai deixar o Windows XP com sérios problemas no acesso à Internet.

Problemas para quem navega na Internet

A utilização de certificados e de toda a sua estrutura de confiança é uma das garantias da proteção dos utilizadores ao navegarem na Internet. São estes que servem de base ao conhecido e muito usado HTTPS

É precisamente daqui que vem o mais recente problema da Internet. Um dos certificados raiz da Let's Encript está prestes a expirar, terminando no dia 30 de setembro. Este seria um processo simples de resolver com uma simples atualização dos sistemas operativos, algo que representa agora um desafio em certos casos.

Windows XP vai ser um dos principais afetados

Esta foi uma situação que esteve prestes a acontecer com o Android, nas versões mais antigas, mas que foi resolvida. Infelizmente, no caso do Windows XP, tal não será possível. Assim, este sistema terá problemas já a partir desta semana.

Às 15:01:15 de dia 30 de setembro, com o expirar deste certificado vão começar os problemas. Ao aceder um site que use um certificado da Let's Encript, este passará a ser apresentado como não confiável e o acesso ficará impedido pelo próprio browser.

Qual o impacto destes certificados?

Apesar de ser apenas um certificado raiz, que com alguma frequência expiram, o problema aqui é muito grande. Segundo os dados da própria Let's Encript, existem já 2 mil milhões de certificados emitidos e que dependem destes certificados raiz para funcionarem com a confiança exigida.

OS utilizadores do Windows XP podem assim ter problemas a navegar na Internet, mas podem não ser os únicos. Também as versões anteriores a 2016 do macOS e do Android 2.3.6 Gingerbread vão ver este problema surgir no dia 30 de setembro, pelas 15:01:15.