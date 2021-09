Conta de André Ventura é, uma vez mais, bloqueada no Twitter

A suspensão de contas de líderes políticos nas redes sociais não é uma novidade. Donald Trump está mesmo banido das principais páginas por causa dos seus discursos de ódio, racismo e incitação à violência.

Agora, pela segunda vez, foi André Ventura a ver a sua conta bloqueada.

André Ventura, líder do partido Chega, tem a sua conta do Twitter suspensa desde o dia de ontem. Na página da rede social do seu perfil é possível ler a mensagem "Conta suspensa. O Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter".

Ao Correio da Manhã, o líder do Chega disse que se tratava da "maior censura e perseguição de que há memória no Portugal moderno", referindo que vai "exigir responsabilidades".

Para Ventura, a suspensão do Twitter "trata-se de cortar vias de comunicação ao líder de um dos maiores partidos políticos portugueses". Para a rede social, depois dos bloqueios a Donald Trump, esse não será um argumento limitador às suspensões.

Já em maio a conta de Ventura foi suspensa de forma temporária, depois de ter escrito que tinha vontade de que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fosse decapitado.