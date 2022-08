Tablet Blackview Tab 13 – comece a preparar o regresso às aulas

O regresso às aulas está aí à porta e este é o momento indicado para começar a tratar de toda a logística que a época exige. É a roupa nova porque as crianças cresceram, são os cadernos, os gadgets, os livros... o investimento é grande e a oferta ainda maior.

Neste processo, sendo o tablet cada vez mais uma máquina de trabalho para a escola, hoje sugerimos o Blackview Tab 13.

O Blackview Tab 13 é um tablet Android de 10,1". O Android está na versão 12 e integra uma interface de utilizador desenvolvida pela própria Blackview, Doke OS_P 3.0.

O ecrã é IPS e tem resolução FullHD de 1200 x 1920píxeis, contando com proteção TUV, modo de leitura e modo escuro. O processador é um Helio G85 e tem 6 GB de RAM, com 128 GB de armazenamento. No entanto, suporta cartão microSD até 1TB. A RAM também pode ser expandida até 10 GB com recurso ao armazenamento interno.

Além do slot para microSD, ainda permite a inclusão de 1 ou 2 cartões SIM.

O tablet tem uma câmara na frente, ideal para videochamadas de 8 MP, e duas na traseira de 13 + 0,3 MP. A bateria é de 7280 mAh.

O sistema de som integrado também é interessante, já que integra dois altifalantes para uma reprodução de som em stereo, de maior envolvência.

O Blackview Tab 13 oferece ainda ligações Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, tem GPS, Bluetooth e para carregamento e transferência de dados conta com uma porta USB Tipo-C. Há que considerar que tem ligação para teclado podendo ser usado como um PC, tirando ainda mais partido da sua produtividade.

O tablet Blackview Tab 13 está disponível nas cores cinza ou azul, por cerca de 188€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto disponível na página do produto.

Blackview Tab 13