5 razões pelas quais a Siri não é a melhor assistente de voz

As pessoas ficaram impressionadas quando a Apple lançou a Siri pela primeira vez há mais de uma década. Alguns pensavam que não teria futuro, enquanto outros defendiam que iria ser dominante por esta altura. Apesar da divergência de opiniões, não deixa de ser óbvio que existem assistentes melhores como, por exemplo, a Alexa.

Mesmo conseguindo um avanço no espaço dos assistentes de voz, a Siri ainda está um pouco aquém da concorrência.

1. O modo offline torna a Siri ainda mais limitada

A razão pela qual a Siri pode, por vezes, ser mais limitada, é que durante muitos anos o processamento vocal não era feito diretamente no seu aparelho. Em vez disso, esse trabalho era descarregado para os servidores da Apple para processamento, e as respostas eram-lhe enviadas de volta. Basicamente, sem ligação à Internet não havia Siri.

Com o iOS 15, os utilizadores tiveram finalmente a opção de permitir uma versão offline, mas as suas capacidades são muito mais limitadas do que o habitual. Se estiver offline, não conseguirá obter informações da Internet como o tempo ou a sua localização, mas poderá ficar surpreendido com algumas das outras coisas que a Siri não consegue fazer.

2. A Apple precisa de trazer de volta o apoio de terceiros

Antes do iOS 15 sair, a Siri era muito mais inteligente. Podia executar uma tonelada de comandos diferentes em muitas aplicações populares. Isso incluía coisas como poder chamar um Uber ou ajustar o AC do seu carro através do CarPlay. No entanto, no iOS 15, a Apple decidiu reduzir quase todo o apoio de terceiros da Siri.

Embora ainda se possa usar a App Atalhos para configurar uma ação personalizada, isso não resolve o problema de compatibilidade muito maior da Siri. Durante algum tempo, parecia que a Apple estava lentamente a tornar-se mais séria em conseguir que o seu assistente de voz trabalhasse com mais aplicações que as pessoas utilizam diariamente.

Mas infelizmente, por agora, pelo menos, a Apple tem retirado a maior parte do apoio de terceiros da Siri. Isso é uma enorme perda tanto para os criadores de aplicações como para os consumidores.

3. A Siri não é muito boa para gerir a sua casa

A Apple quer que os seus utilizadores utilizem a Siri para gerir todos os seus dispositivos domésticos inteligentes, mas em muitos aspetos, esta não consegue acompanhar a Alexa. Para além da enorme gama de aparelhos Echo da Amazon, há uma tonelada de aparelhos compatíveis com a Alexa de outros fabricantes, desde termostatos a luzes e muito mais.

Tentar integrar a Siri com a sua casa pode transformar-se numa dor de cabeça muito rapidamente. Para começar, terá de usar um HomePod ou num HomePod mini, que são muito mais caros do que a maioria das colunas.

Depois, qualquer dispositivo doméstico inteligente que escolher precisa de ser compatível com o HomeKit da Apple. Trata-se de uma gama muito mais pequena de produtos que normalmente são vendidos a preços muito mais elevados do que a concorrência.

4. A Siri precisa de compreender melhor o contexto

Muitos apreciarão o facto de que se usar a Siri para marcar um lembrete para "amanhã" um pouco depois da meia-noite, ela confirmará se disse amanhã, ou se quis dizer hoje mais tarde. Ainda que isso seja uma ótima característica a ter, na maioria das vezes, é preciso ter cuidado com o que se pede e como se pede.

Um dos maiores quebra-cabeças para a Siri é usar mais do que uma data ou hora numa frase. Por exemplo, se usar a frase "Lembra-me a 30 de Agosto que tenho uma consulta no dentista amanhã", a Siri pode esquecer completamente a data e apenas marcar o seu lembrete para o dia seguinte. Até que a Siri possa compreender melhor as linguagens, muitas pessoas irão descartar o seu uso.

5. Este assistente de voz precisa de muitas mais funcionalidades

Uma das coisas mais espantosas sobre a Siri é que ainda não consegue lidar com mais do que um pedido ou pergunta de cada vez. Se pedir à Siri a hora ou uma previsão do tempo, ela pode lidar com isso sem qualquer problema. Mas pergunte por ambos simultaneamente e veja o resultado.

Muitas das vezes, a Siri parece mais uma máquina de pesquisa da Google do que um assistente de IA fiável. Falando da Google, o Google Assistant pode até traduzir discursos de 27 línguas diferentes em tempo real, uma ferramenta inestimável para viajar e comunicar com pessoas de outras culturas. Há muitas maneiras de usar o Google Assistant para facilitar a sua vida, e parece que na maioria das vezes, a Siri simplesmente não consegue acompanhar o ritmo.

