watchOS 10.1 Beta 2 adiciona suporte para Duplo Toque ao Apple Watch

A par do lançamento do iOS 17.1 beta e iPadOS 17.1 beta, a Apple lançou o watchOS 10.1 Beta 2. A prometida funcionalidade Duplo Toque está finalmente disponível. Vamos ver o que vale.

Apple Watch de 2023 estão mais completos

O Apple Watch é uma plataforma intuitiva e fácil de usar para a maioria dos utilizadores. No passado mês de setembro, a empresa tornou ainda mais fácil utilizar o seu dispositivo vestível de topo com uma nova funcionalidade chamada Double Tap, ou Duplo Toque.

A funcionalidade Duplo Toque permite aos utilizadores interagir e controlar vários aspetos dos seus dispositivos de forma nova e intuitiva, sem tocar no ecrã. O Duplo Toque funciona quando se pressiona o dedo indicador e o polegar juntos duas vezes para realizar várias tarefas, como atender chamadas, pausar um temporizador e muito mais.

A funcionalidade desencadeia o que quer que o botão principal numa aplicação faça, para poder ser utilizada em várias situações. Por exemplo:

Parar um temporizador quando este toca;

Reproduzir ou pausar a reprodução de música, ou outro áudio;

Parar um alarme;

Atender ou terminar uma chamada telefónica;

Tirar uma foto com a funcionalidade Câmara Remota no Apple Watch;

Abrir as pilhas de widgets a partir do mostrador do Apple Watch;

Quando a pilha de widgets é aberta, a funcionalidade permite até percorrer widgets.

Nesta versão beta 2 finalmente todos os que podem instalar esta versão irão finalmente "meter a mão na massa".

Como funciona o Duplo Toque do Apple Watch?

A Apple afirma que a Neural Engine (ou motor neuronal) melhorada no Apple Watch Series 9 e Ultra 2 permite a funcionalidade Duplo Toque. Funciona especificamente mediante um novo algoritmo de aprendizagem automática para analisar informações do acelerómetro, giroscópio e sensor ótico de ritmo cardíaco.

Aliás, segundo a Apple a tecnologia vai mais além do que isto. O algoritmo procura especificamente as assinaturas únicas de movimentos mínimos do pulso. Também analisa as alterações no fluxo sanguíneo quando um utilizador fecha o dedo indicador e o polegar num gesto de duplo toque.

Tudo isto para dizer que a funcionalidade Duplo Toque permite aos utilizadores desencadear ações específicas de forma rápida e fácil. Embora não possam controlar todo o seu Apple Watch com o Duplo Toque, a funcionalidade pode revelar-se muito útil se as mãos do utilizador estiverem ocupadas.

