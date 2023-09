O Apple Watch foi com a sua oferta mais rica depois da apresentação da Series 9 e do Ultra 2. Pequenos incrementos, é verdade, mas mais usabilidade. Ainda não conhecemos seguramente tudo o que estará para chegar a estes smartwatches, mas o Duplo Toque já nos mostrou que num futuro próximo, o relógio da Apple será manipulado apenas por gestos. Então, o que traz de novo o duplo toque?

O Apple Watch é uma plataforma intuitiva e fácil de usar para a maioria dos utilizadores. Na terça-feira, a empresa tornou ainda mais fácil utilizar o seu dispositivo vestível de topo com uma nova funcionalidade chamada Double Tap, ou Duplo Toque.

A funcionalidade Duplo Toque permite aos utilizadores interagir e controlar vários aspetos dos seus dispositivos de forma nova e intuitiva, sem tocar no ecrã. O Duplo Toque funciona quando se pressiona o dedo indicador e o polegar juntos duas vezes para realizar várias tarefas, como atender chamadas, pausar um temporizador e muito mais.

Embora o conceito possa parecer estranho à primeira vista, a funcionalidade está destinada a tornar-se uma segunda natureza para os utilizadores da Apple.

O que é o Duplo Toque do Apple Watch?

Em poucas palavras, a funcionalidade Duplo Toque do Apple Watch permite aos utilizadores controlar um único aspeto dos seus dispositivos com apenas uma mão, sem nunca tocar no ecrã. Basicamente, funciona assim: os utilizadores tocam rapidamente com o dedo indicador e o polegar da mão onde têm o relógio juntos duas vezes. A partir daí, o dispositivo deteta automaticamente o gesto e desencadeia uma ação específica.

A funcionalidade desencadeia o que quer que o botão principal numa aplicação faça, para poder ser utilizada em várias situações. Por exemplo:

Parar um temporizador quando este toca;

Reproduzir ou pausar a reprodução de música, ou outro áudio;

Parar um alarme;

Atender ou terminar uma chamada telefónica;

Tirar uma foto com a funcionalidade Câmara Remota no Apple Watch;

Abrir as pilhas de widgets a partir do mostrador do Apple Watch;

Quando a pilha de widgets é aberta, a funcionalidade permite até percorrer widgets.

A funcionalidade estreia nos modelos Apple Watch Series 9+ e Watch Ultra 2+ apenas e será lançada numa atualização de software mais tarde em outubro.

Como funciona o Duplo Toque do Apple Watch?

A Apple afirma que a Neural Engine (ou motor neuronal) melhorada no Apple Watch Series 9 e Ultra 2 permite a funcionalidade Duplo Toque. Funciona especificamente mediante um novo algoritmo de aprendizagem automática para analisar informações do acelerómetro, giroscópio e sensor ótico de ritmo cardíaco.

Aliás, segundo a Apple a tecnologia vai mais além do que isto. O algoritmo procura especificamente as assinaturas únicas de movimentos mínimos do pulso. Também analisa as alterações no fluxo sanguíneo quando um utilizador fecha o dedo indicador e o polegar num gesto de duplo toque.

Tudo isto para dizer que a funcionalidade Duplo Toque permite aos utilizadores desencadear ações específicas de forma rápida e fácil. Embora não possam controlar todo o seu Apple Watch com o Duplo Toque, a funcionalidade pode revelar-se muito útil se as mãos do utilizador estiverem ocupadas.

Apple Watch Duplo Toque e controlos baseados em gestos anteriores

Embora a funcionalidade Apple Watch Duplo Toque esteja apenas disponível nos modelos mais recentes, os utilizadores existentes do Apple Watch podem aceder a uma funcionalidade semelhante nos seus dispositivos mais antigos.

Uma funcionalidade de acessibilidade chamada AssistiveTouch tem estado disponível nos modelos Apple Watch há algum tempo. Na verdade, os utilizadores com um Apple Watch Series 4 e posteriores, Apple Watch SE (1.ª geração) e posteriores, ou Apple Watch Ultra podem usar gestos para controlar os seus dispositivos.

Os utilizadores podem ativar a funcionalidade acedendo a Definições > Acessibilidade > AssistiveTouch.

Uma vez ativada, os utilizadores poderão controlar os seus dispositivos com gestos como apertar a mão, apertar a mão duas vezes, apertar os dedos uma vez, apertar duas vezes os dedos, etc. Embora possa não ser tão refinado como o Duplo Toque, as funcionalidades do AssistiveTouch podem ser uma grande ajuda para aqueles que necessitam de maior acessibilidade.

No futuro, a Apple poderá até expandir as suas ofertas de controlos baseados em gestos para incluir formas mais inovadoras de interagir com o seu Apple Watch, como evidenciado pelo trabalho de patentes da empresa.

Entretanto, pode experimentar os controlos por gestos com a funcionalidade AssistiveTouch.