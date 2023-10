Novos Radares de Velocidade: SerÃ¡ que estÃ£o a cumprir os objetivos?

Após um mês de funcionamento dos 37 novos radares da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), registaram-se zero mortos e zero feridos graves nos locais de influência dos mesmos. Conheça mais números que foram revelados pela ANSR.

Radares de Velocidade: Sistema SINCRO tem 98 equipamentos

Revela a ANSR que o número de veículos em excesso de velocidade reduziu 80%, quando comparado com as medições efetuadas antes da entrada em funcionamento dos novos radares.

Em todo o sistema de radares de velocidade SINCRO (61 radares iniciais e 37 novos), durante o mês de setembro, foram fiscalizados pela ANSR quase 20 milhões de veículos, um aumento de 76%, quando comparado com igual período do ano passado. A taxa de infração aumentou de 0,29% para 0,57%, ou seja, os veículos em infração cresceram, por cada mil veículos fiscalizados, em valores aproximados, de 3 para 6 veículos.

Os objetivos da ANSR nas zonas de influência dos novos radares de velocidade, neste período, foram integralmente atingidos, nomeadamente: uma forte diminuição na velocidade de circulação dos veículos, uma forte diminuição dos veículos em excesso de velocidade e uma sinistralidade rodoviária com índice de gravidade de zero, com zero mortos e zero feridos graves.

Os novos locais de controlo de velocidade (LCV) foram selecionados com base em dois critérios fundamentais: a sinistralidade grave e a velocidade, nomeadamente onde o excesso de velocidade se revelou relevante para essa sinistralidade.

Nestes locais, e nos últimos cinco anos, perderam a vida 115 pessoas, representando um quarto das mortes que ocorreram nos 175 locais de concentração de acidentes mortais identificados pela ANSR.