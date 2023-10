A evolução continua e eis que chega mais uma beta de uma versão que se espera livre de certos problemas. Como tal, os programadores têm já disponível a beta 2 do iOS 17.1 e iPadOS 17.1.

Os programadores registados podem optar pelas betas que estão já disponíveis em Definições, Atualização de software, e ativando a opção “Atualizações beta”. Agora basta fazer o download e o equipamento trata do resto.

Agora que o iOS 17 é o software oficial, a Apple está pronta para trazer mais novidades a serem que vai testando nestas versões beta disponíveis ao programadores, e daqui a uma semana aos utilizadores beta. Assim, o segundo iOS 17.1 beta já está disponível para iPhones com atualizações e várias novidades.

O que há de novo no iOS 17.1 beta2?

Conforme já foi sublinhado na versão beta anterior, o iOS 17.1 permite a possibilidade de "Adicionar às música favoritas" músicas e álbuns no Apple Music. Esta opção pode ser acedida tocando no menu de três pontos de uma música ou álbum e procurando o novo ícone "Favorito".

Eventualmente, a Apple diz que o Apple Music irá gerar automaticamente listas de reprodução com todas as suas músicas e álbuns "Favoritos", funcionalidade que estará a ser preparada para ser testadas nestas betas.

Também no Apple Music, a Apple adicionou uma biblioteca de obras de arte que o utilizador pode usar para personalizar as suas listas de reprodução. Para fazer isso, toque no menu de três pontos no canto superior direito de uma lista de reprodução e escolha "Editar".

O Apple Music usará o nome da sua lista de reprodução e o sobreporá a uma seleção de capas de álbuns que pode usar.

Como parte da introdução do iOS 17 na WWDC, a Apple disse que o AirDrop seria capaz de continuar as transferências pela Internet se os dois dispositivos fossem separados. Esta funcionalidade não foi incluída na versão inicial do iOS 17, mas o iOS 17.1 adiciona suporte. Vamos avaliar se será nesta beta que esta opção estará disponível!

Existe também uma nova opção nas Definições que permite optar por utilizar dados de telemóvel para concluir estas transferências AirDrop, para além de Wi-Fi.