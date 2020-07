Apple prometeu o Siri mais “esperto” no iOS 14, mas ainda está atrás do Google Assistant

Com o evoluir da automatização, da autonomia das máquinas, os assistentes pessoais vão ganhando relevo. No momento, o Siri da Apple e o Google Assistant têm maior preponderância pela qualidade de serviços que prestam, bem como pelo número de dispositivos que servem. Como tal, a Apple prometeu na apresentação do iOS 14, um Siri mais desenvolvido, mais útil e ágil. Numa abordagem ainda prematura, um comparativo entre o Siri e o Google Assistant dá vantagem ao sistema da gigante das pesquisas.

Num vídeo interessante, foram colocados lado a lado os assistentes a responder a questões. Ainda há bastante diferenças.

Siri da Apple versus Google Assistant. Qual o melhor?

Os assistentes pessoais serão uma ajuda importante ao ser humano num futuro próximo. Com a Internet de todas as coisas, apenas com a nossa voz podemos gerir a casa, ter acesso a contactos e mensagens, dar ordens de ações e até tirar o carro da garagem. Conforme temos visto, a Google, a Apple, a Amazon, entre outras empresas, trabalham para aperfeiçoar estes assistentes dando-lhes ferramentas para serem “mais humanos”.

Com a apresentação do iOS 14, a Apple prometeu dar mais inteligência, perspicácia e utilidade ao Siri. Assim, tal facto desafiou um youtuber, do canal Depth Tech Reviews, a comprar os assistentes Siri e Google Assistant. De uma lado um iPhone 11 Pro Max com iOS 14, do outro um Pixel 4 XL com Android 11. Ambas as versões do sistema operativo são beta.

Com o Siri, apresentado em 2011, a Apple estava alguns anos à frente neste jogo e poderia tirar vantagem desse facto. Contudo, nota-se desde há alguns anos que a Google está bem mais desenvolvida.

Segundo o que foi proposto neste vídeo, ambos os sistemas responderam a questões diretas e o Google Assistant, lançado em 2016, mostrou que está à frente em vários dos pontos positivos que colecionou.

Obviamente que o teste serve o que serve, mas a realidade também nos mostra que a Google aposta mais que a Apple neste assistente. Basta ver que o idioma português de Portugal já existe no Google Assistant e não existe no Siri da Apple.

Leia também: