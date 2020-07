Loucura das cirurgias com Surgeon Simulator 2

Os estúdios britânicos Bossa Studios revelaram na semana passada um novo e cirúrgico trailer sobre o seu próximo jogo: Surgeon Simulator 2.

Parece que a agitação vai continuar com esta sequela, mas com níveis perigosamente perto da insanidade.

Os Bossa Studios estão de volta com o seu tresloucado Surgeon Simulator, o jogo que tenta simular tudo, menos a vida profissional de um cirurgião.

Trata-se como já devem ter percebido, de um jogo cómico (muito na onda de Two Point Hospital) e que deve ser encarado como isso: uma paródia.

Surgeon Simulator 2 é o segundo jogo da série e promete ainda mais insanidade que o primeiro jogo. Tal como os criadores o caracterizam, trata-se um simulador de operações “100% medically-inaccurate operation sim“.

Segundo os Bossa Studios, esta sequela corresponde a uma enorme evolução em relação ao jogo original, que foi lançado em 2013. A cirurgia continua a ser o aspeto central do jogo e a loucura também.

Uma das principais mais-valias desta sequela prende-se com uma maior liberdade dada ao jogador. Em vez dos jogadores estarem limitados a controlar apenas as mãos do cirurgião durante as operações, o jogo permite agora muito maior liberdade de movimento e exploração.

Isto, pois Surgeon Simulator 2 apresenta uma perspetiva na primeira pessoa o que permite ao jogador descobrir as próprias instalações e tirar assim mais ideias novas de como proceder às operações.

Mas mais! Surgeon Simulator 2 terá suporte para jogo cooperativo de até 4 jogadores pelo que a sala de operações nunca mais irá ser a mesma. Nem os pacientes…

Foi ainda incluído no jogo um Creation Mode disponibilizando aos jogadores, ferramentas simples e intuitivas que irão permitir a criação da melhor (ou não!?) sala de cirurgias do planeta.

O novo trailer agora revelado e que podem ver mais acima, mostra um pouco dessa insanidade completa com que o jogador se irá deparar em Surgeon Simulator 2.

O jogo será lançado ainda este ano mas sem data concreta anunciada.