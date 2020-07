As vendas online aumentaram e os preços Windows, Office, Jogos e Antivírus caíram!

O mercado online cresceu com a pandemia e está cada vez mais competitivo. Com grandes oportunidades a acontecer, a GOODOFFER24 ganha balanço para reforçar o seu catálogo com conteúdos e apresenta as mais variadas e económicas chaves digitais.

O Windows 10 Pro ou o Office 2019 são clássicos de chaves digitais que podemos aqui encontrar. Contudo, desde utilitários, ferramentas antivírus e jogos para as mais diversas plataformas como XBOX ou PSN vão marcar a diferença. Ainda pensa que não vale a pena?

Windows 10 Pro e Office 2o19? Na GOODOFFER24 certamente

Antes de tudo, aconselhamos a quem ainda não conhecer que visite a plataforma para se inteirar sobre o que poderá encontrar, neste link.

Entretanto, adquirir uma chave digital ajuda a evitar o uso de keygens e cracks que poderão ter sido programados de forma maliciosa e penetrar no nosso sistema sem o nosso conhecimento, apropriando-se de todo o tipo de informação pessoal e/ou confidencial.

Oportunidades Office 2019, Windows 10 Pro e afins:

Primordialmente, temos de contar com bons descontos e também com os preços de baixo de base na plataforma.

Então, podemos economizar 30% aquando da compra da chave digital usando o cupão: TT30

Também os conjuntos, Windows + Office, recebem um desconto de 30%

Assim, para estes conjuntos se utilizar o cupão TT30 existe desconto de 30% associado:

Cupões oferta, Jogos, software: preços competitivos

Importante, é um facto que tem vindo a crescer como sendo uma das mais conhecidas plataformas online de jogos e software: a GOODOFFER24.

Ademais, podemos colocar a plataforma como segura e robusta como definição enquanto loja online podendo ainda sublinhar a sua competitividade ao nível de preços de mercado.

Todavia, do software mais conhecido, vamos encontrar:

Windows 10 Home,

Windows 10 Pro,

Office 2016,

Utilitários

Office 2019,

Jogos,

ferramentas de segurança (antivírus, antimalware)

Em segundo, da nossa experiência com a plataforma, tanto ao nível profissional como pessoal não podemos apontar a mais pequena falha.

Sobretudo, cada compra de uma chave ou licença resultou perfeitamente na execução do resultado: software a funcionar a 100%.

Formas possíveis de pagamento

Portanto, à semelhança de outras plataformas, a GOODOFFER24 aceita vários tipos de pagamento entre eles:

PayPal

Mastercard

Visa

etc