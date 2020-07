RADNET: Saiba qual o nível de radioatividade na sua zona

De acordo com informações da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), há radioatividade incomum no norte da Europa. A radioatividade é de baixo nível e inócua para os seres humanos e ainda não se sabe qual o reator nuclear responsável.

Sabe qual o nível de radioatividade na sua zona? Há um serviço online que lhe dá essa informação.

A rede de monitorização de emergência RADNET é a rede nacional de alerta de radioatividade no ar, medindo em contínuo a radiação gama no ar. Diariamente, às 11 horas UTC, são disponibilizados valores diários com o valor médio da taxa de dose nas estações da rede fixa.

Em caso de acidente radiológico com contaminação do território nacional, serão divulgados os valores medidos com maior frequência.

Como funciona a rede nacional de alerta de radioatividade?

Cada estação está equipada com uma sonda constituída por dois detetores Geiger-Müller, um para baixos níveis de radiação (de 10 nSv/h a 2 mSv/h) e outro para valores elevados (de 0,1 mSv/h a 10 Sv/h). A amostragem é feita a intervalos de um minuto. Com base nestes valores o microprocessador local calcula médias para intervalos de 10 minutos, que por sua vez vão servir de base para o cálculo dos valores médios em intervalos de 2 horas. Os dados medidos são transmitidos diariamente para a unidade central, via rede telefónica comutada. O microprocessador da estação remota tem uma capacidade de memória que permite armazenar os dados recolhidos durante períodos de 48 horas.

Cada estação remota dispõe de baterias que garantem o funcionamento em caso de falta de energia elétrica da rede externa, enviando um alarme para a estação central após 15 horas de funcionamento a baterias sem alimentação exterior.

O software de tratamento local dos dados efetua um autodiagnóstico sobre as condições de funcionamento de cada estação. Para as diferentes situações anómalas, a estação remota toma a iniciativa de enviar à unidade central as mensagens correspondentes ao status.

Um alarme é provocado quando os níveis de radiação medidos são superiores a um limiar pré-fixado a partir da estação central e que, atualmente, vale aproximadamente o triplo do valor médio medido em situação normal. Neste caso, o alarme recebido na unidade central aciona os sistemas automáticos sonoros e visuais instalados na Agência Portuguesa do Ambiente e na Autoridade Nacional de Proteção Civil.

A partir da unidade central, para além de ser possível requerer os valores das medidas em contínuo em qualquer estação remota, pode fazer-se a programação destas e o tratamento dos dados, ou seja todo o sistema é controlado, testado e programado através da unidade central, sem necessidade de intervenção local.

RADNET