Apple suspende o desenvolvimento dos Vision Pro 2. Por que será?

A Apple suspendeu o desenvolvimento dos Vision Pro 2. A empresa terá informado um dos seus fornecedores de componentes que suspendeu o trabalho na segunda geração do dispositivo. Aparentemente, o sucessor do modelo atual perdeu prioridade na empresa durante o último ano.

Apple suspende os Vision Pro 2

Segundo o The Information, a empresa de Cupertino tomou esta decisão para concentrar os seus recursos na criação de uma versão mais barata do seu "computador espacial".

O objetivo inicial da Apple para os Vision Pro 2 era melhorar os seus ecrãs e reduzir os custos dos componentes em comparação com o modelo atual. Mas este objetivo passou para segundo plano. A equipa de Tim Cook colocou o novo modelo premium em espera para concentrar todas as suas energias na variante acessível, afirma o relatório.

De acordo com a fonte, os óculos de realidade mista mais baratos estão em desenvolvimento desde 2022. A intenção da empresa sediada em Cupertino era supostamente lançá-lo este ano, mas até agora não conseguiu desenvolver um protótipo que os deixasse satisfeitos. É por isso que o dispositivo não deverá estar pronto antes do final de 2025.

A Apple manteria a marca Vision neste produto, mas, ao que tudo indica, não utilizaria a designação "Pro". A empresa espera que o novo hardware seja vendido a um preço semelhante ao dos iPhones mais caros. O iPhone 15 Pro Max mais caro, com 1TB de armazenamento, custa atualmente 1.599 dólares nos EUA.

Mas a Apple encontra-se numa encruzilhada quanto ao modelo económico

A equipa de Tim Cook terá tido problemas em reduzir o custo do dispositivo sem retirar demasiadas funcionalidades em comparação com os Apple Vision Pro originais. Os ecrãs internos estão, alegadamente, entre os componentes que a empresa não quer sacrificar. O problema é que eles seriam um dos elementos mais caros do dispositivo.

E já há mais rumores... Há alguns meses, Mark Gurman afirmou que o dispositivo poderia ser alimentado por um chip do iPhone e que, entre as características que não teria, estariam o ecrã frontal EyeSight, as câmaras 3D e o suporte para áudio espacial. O seu design seria semelhante ao do modelo original, mas simplificado.

O repórter também tinha dito que a versão barata dos óculos da Apple poderia introduzir ecrãs internos de menor resolução. No entanto, novas informações do The Information contradizem esse ponto em particular.

