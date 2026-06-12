SNS: falha informática causa constrangimentos em farmácias e unidades de saúde

O sistema nacional de prescrição eletrónica de medicamentos, do SNS, está a registar falhas esta sexta-feira, afetando a emissão e a dispensa de receitas em várias zonas do país.

Os problemas estão a provocar constrangimentos tanto nas farmácias como nas unidades de saúde, dificultando o acesso dos utentes aos medicamentos prescritos.

De acordo com informações que estão a ser reportadas por profissionais do setor, a indisponibilidade afeta a plataforma de Receita Sem Papel, uma infraestrutura digital gerida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e utilizada diariamente por médicos, hospitais, centros de saúde e farmácias.

Receita Sem Papel é usada em todo o SNS

A Receita Sem Papel tornou-se obrigatória em todo o Serviço Nacional de Saúde em abril de 2016 e é atualmente um dos sistemas digitais mais utilizados na saúde portuguesa. Segundo dados do SNS, são emitidas, em média, cerca de 244 receitas por minuto nos dias úteis, com uma taxa de adesão superior a 96%.

A plataforma permite que os médicos emitam prescrições eletrónicas e que os utentes levantem os medicamentos mediante códigos enviados por SMS, e-mail ou disponíveis na aplicação do SNS.

Falhas já aconteceram noutras ocasiões

Esta não é a primeira vez que os sistemas centrais da saúde enfrentam problemas técnicos. Em anteriores episódios de indisponibilidade, a SPMS confirmou falhas que afetaram serviços como a Prescrição Eletrónica Médica (PEM), a Dispensa Eletrónica Médica e outros sistemas críticos do SNS.

Até ao momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a origem da falha nem uma previsão para a reposição integral do serviço.

O que podem fazer os utentes?

Enquanto o sistema se mantiver indisponível, os utentes poderão enfrentar atrasos na obtenção de novas receitas ou na dispensa de medicamentos nas farmácias. Em situações excecionais, a legislação prevê mecanismos alternativos, incluindo a utilização de receitas em papel quando ocorrem falhas informáticas nos sistemas de prescrição.

As autoridades de saúde deverão atualizar a situação ao longo das próximas horas, à medida que decorrem os trabalhos de resolução da ocorrência.