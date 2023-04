Radares de velocidade: Saiba onde vão estar em abril de 2023

A PSP disponibilizou recentemente lista de radares de velocidade para o mês de abril de 2023. Fiquem a saber os dias, horas e localizações dos radares para todo o mês. Circule em segurança.

Se está sempre a tentar saber onde estão os radares de velocidade, então fique a saber onde vão ser colocados os da PSP. A cada mês, a Polícia de Segurança Pública publica a lista dos locais e horas onde vai colocar radares de velocidade.

Açores

06-abr-23 — 14h00 — ER n.º 1, Freguesia de Castelo Branco, Ilha do Faial 11-abr-23 — 14h00 — Estrada Príncipe Alberto do Mónaco, Ilha do Faial 12-abr-23 — 08h00 — ER do Negrito, Ilha Terceira 13-abr-23 — 08h00 — Ladeira Grande, Ilha Terceira 20-abr-23 — 07h45 — Av. Alberto I Príncipe do Mónaco, Ilha de São Miguel 23-abr-23 — 08h00 — Estrada 25 de Abril, Ilha Terceira 27-abr-23 — 07h00 — Variante da Cidade da Horta, Ilha do Faial

Aveiro

07-abr-23 — 09h30 — Av. Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, Peniche 13-abr-23 — 09h00 — Estrada da Moita (EN 242), Marinha Grande 22-abr-23 — 09h00 — EN 242, Cruzamento da Barosa, Leiria

Beja

Não tem previstas datas para operações de controlo de velocidade.

Braga

11-abr-23 — 14h00 — Circular de Barcelos, Barcelos 27-abr-23 — 09h00 — Variante EN 14, Vila Nova de Famalicão 27-abr-23 — 14h30 — Circular Urbana de Guimarães, Guimarães 28-abr-23 — 08h30 — Circular Urbana de Guimarães, Guimarães 28-abr-23 — 10h00 — Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga 28-abr-23 — 14h30 — Circular Urbana de Guimarães, Guimarães 29-abr-23 — 15h00 — Av. António Macedo, Braga

Bragança

06-abr-23 — 08h00 — Av. das Comunidades Europeias, Mirandela 18-abr-23 — 08h00 — Av. Abade de Baçal, Bragança 27-abr-23 — 08h00 — Av. Olímpio Guedes de Andrade, Mirandela 28-abr-23 — 08h00 — Av. das Cantarias, Bragança

Castelo Branco

12-abr-23 — 10h00 — Av. Prof. Dr. Egas Moniz, Castelo Branco 18-abr-23 — 13h00 — Av. da Europa, Castelo Branco

Coimbra

13-abr-23 — 16h30 — Av. Inês de Castro, Coimbra 14-abr-23 — 09h00 — Av. Dr. Mário Soares, Figueira da Foz 19-abr-23 — 08h30 — Av. Dr. Mário Soares, Figueira da Foz 21-abr-23 — 09h30 — EN 341, km 47, Coimbra 28-abr-23 — 09h30 — Estrada da Beira, Coimbra 28-abr-23 — 09h00 — Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Figueira da Foz

Évora

05-abr-23 — 15h00 — EN ao Gil, Estremoz 13-abr-23 — 14h30 — CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim, Évora 19-abr-23 — 10h00 — Av. Rainha Santa Isabel, Estremoz 26-abr-23 — 09h30 — Av. Lino de Carvalho, Évora 27-abr-23 — 10h00 — EN ao Gil, Estremoz 27-abr-23 — 14h30 — Av. D. Manuel Trindade Salgueiro, Évora

Faro

09-abr-23 — 09h00 — V2, Portimão 11-abr-23 — 09h00 — Av. de Castro Marim, Vila Real de Santo António 12-abr-23 — 09h00 — Rua da Cruz Vermelha Portuguesa, Tavira 18-abr-23 — 09h00 — Estrada Moinho da Palmeira, Faro 21-abr-23 — 09h00 — Av. de Castro Marim, Vila Real de Santo António 23-abr-23 — 16h00 — V6, Portimão 26-abr-23 — 09h00 — Av. Dr. Gordinho Moreira, Faro

Guarda

04-abr-23 — 09h00 — Rua Cidade de Bejar, Guarda 05-abr-23 — 09h00 — Via de Cintura Externa da Guarda, Guarda 13-abr-23 — 09h00 — EN 18, Guarda 18-abr-23 — 09h00 — Via de Cintura Externa da Guarda, Guarda 19-abr-23 — 09h00 — Av. 25 de Abril, Guarda 24-abr-23 — 16h00 — Av. Monsenhor Mendes do Carmo, Guarda 25-abr-23 — 16h00 — Via de Cintura Externa da Guarda, Guarda

Leiria

14-abr-23 — 09h00 — EN 242, Rua da Nazaré, Marinha Grande 17-abr-23 — 09h30 — Rua Costa Veiga, Alcobaça 19-abr-23 — 09h00 — Av. Comunidade Europeia, Leiria 20-abr-23 — 09h30 — Av. Nogent-Sur-Marne, Nazaré

Lisboa

10-abr-23 — 09h00 — Av. Nicolau Breyner, Loures 10-abr-23 — 14h00 — Rua Almirante Gago Coutinho, Ramada 11-abr-23 — 14h00 — IC 19, Cacem 17-abr-23 — 09h00 — Av. de Lisboa, Casal de Cambra 18-abr-23 — 09h00 — Av. Professor Doutor Armando dos Santos Ferreira, Loures 18-abr-23 — 14h00 — Rua Pedro Álvares Cabral, Pontinha 19-abr-23 — 08h00 — Av. da República (Poente/Nascente), Oeiras 19-abr-23 — 13h00 — EN 249-3 (N/S), Porto Salvo 20-abr-23 — 10h00 — Av. da Índia, Lisboa 21-abr-23 — 14h00 — EN 10 (Sobralinho/Alhandra), Alhandra 27-abr-23 — 08h00 — Estrada dos Salgados, Amadora 28-abr-23 — 09h00 — Av. da Marginal, Cascais

Madeira

20-abr-23 — 09h00 — VR 1, Caniço, Santa Cruz 20-abr-23 — 17h00 — VR 1 (Este/Oeste), Câmara de Lobos 28-abr-23 — 08h00 — Rua Eng. Santos Costa, Machico 28-abr-23 — 08h00 — VR 1 (Oeste/Este), Câmara de Lobos

Portalegre

04-abr-23 — 15h00 — Av. do dia de Portugal, Elvas 10-abr-23 — 15h00 — Av. Francisco Fino, Portalegre 13-abr-23 — 15h00 — Av. de Badajoz, Elvas 17-abr-23 — 08h00 — Av. Extremadura Espanhola, Portalegre 20-abr-23 — 15h00 — Av. de Badajoz, Portalegre 24-abr-23 — 10h00 — EN 373, Elvas

Porto

04-abr-23 — 13h00 — EN 14 (Porto/Maia), Matosinhos 06-abr-23 — 13h00 — Est. Circunvalação 14036, Matosinhos 11-abr-23 — 08h00 — Rua das Carvalheiras, 341, Vila Nova de Gaia 13-abr-23 — 08h00 — Est. Circunvalação, Porto 19-abr-23 — 08h00 — Av. Marechal Gomes da Costa 720, Porto 20-abr-23 — 13h00 — EN 14 (Maia/Porto), Matosinhos 21-abr-23 — 08h00 — Rua Heróis do Ultramar, 1268, Vila Nova de Gaia 25-abr-23 — 08h00 — Av. Boavista 4892, Porto 26-abr-23 — 13h00 — Av. Marechal Gomes da Costa 1300, Porto 27-abr-23 — 13h00 — Av. Dr. Antunes Guimarães 325, Matosinhos

Santarém

05-abr-23 — 09h00 — Circular Urbana, Santarém 06-abr-23 — 08h00 — Av. dos Negréus, Torres Novas 10-abr-23 — 08h30 — EN 365-2, Cartaxo 12-abr-23 — 08h00 — Av. D. Manuel I, Abrantes 19-abr-23 — 08h00 — EN 110, Carvalhos de Figueiredo, Tomar 27-abr-23 — 08h00 — Rua Eng. Ferreira Mesquita, Entroncamento 27-abr-23 — 08h00 — Rua Dr. Joaquim Francisco Alves, Ourém

Setúbal

06-abr-23 — 10h30 — Av. 1.º Dezembro 1640, Seixal 17-abr-23 — 16h00 — Circular Externa, Montijo 19-abr-23 — 08h00 — Av. Arsenal do Alfeite (Corroios/Almada), Almada

Viana do Castelo

06-abr-23 — 10h00 — Rua Agostinho José Taveira, Ponte de Lima 12-abr-23 — 21h00 — Av. 25 de Abril, Viana do Castelo 16-abr-23 — 10h00 — Av. do Meio, Viana do Castelo 18-abr-23 — 10h30 — Estrada da Papanata, Viana do Castelo 20-abr-23 — 22h00 — Av. Capitão Gaspar de Castro, Viana do Castelo

Vila do Real

05-abr-23 — 09h00 — Av. do Tâmega, Chaves 10-abr-23 — 08h00 — Av. de Osnabruck, Vila Real 10-abr-23 — 14h00 — Av. Bracara Augusta, Chaves 19-abr-23 — 14h00 — Av. Unesco, Vila Real 21-abr-23 — 15h00 — Rua Rainha D. Mafalda, Chaves 26-abr-23 — 09h00 — Rua D. António de Medeiros, Chaves

Viseu

04-abr-23 — 10h00 — Av. D. Egas Moniz, Lamego 11-abr-23 — 08h00 — Av. D. Afonso Henriques, Viseu 14-abr-23 — 16h00 — Av. da Europa, Viseu 16-abr-23 — 16h00 — Estrada de Nelas, Viseu 26-abr-23 — 16h00 — Av. Manuel Abreu Lameiras, Viseu 26-abr-23 — 08h00 — Av. Defensores do Douro, Lamego