O Twitter mudou? Dogecoin invadiu a rede e o seu valor disparou

Elon Musk lança mais uma cartada na sua rede social e agora o que era o ícone do pássaro azul é a cara do pequeno Kabosu, o Shiba Inu da Dogecoin. O valor da criptomoeda disparou depois da mudança.

Foi ontem ao final da tarde que o ícone do Twitter começou a mudar na versão desktop. O pássaro azul foi substituído pelo cão que dá cara à criptomoeda Dogecoin. Depois desta mudança, o preço da moeda passou do 0,70 € para os 0,094 €, o que representou o maior aumento deste ano.

Elon Musk aproveitou o momento para fazer uma paródia no seu perfil ao partilhar um meme com as duas imagens, numa analogia para a metamorfose criada por inteligência artificial, ligando a um meme anterior.

Mas porque é que essa mudança aconteceu? Não há propriamente uma explicação, contudo especula-se que os pequenos pagamentos com Dogecoin, possam mesmo estar a chegar à plataforma. Esta poderá ser encarada como uma forma de aumentar os lucros da empresa que continua a cair desce a sua aquisição.

Recorde-se que foram muitas as empresas que abandonaram ou diminuíram substancialmente o valor investido em publicidade na rede social desde a entrada de Elon Musk e da amnistia geral anunciada de contas que tinham sido banidas. Também o caso do Twitter Blue, que trouxe muita confusão em relação às contas verificadas, contribuiu para o afastamento de utilizadores e empresas.

Outro acontecimento que pode estar relacionado com esta mudança é o facto de coincidir com o pedido que Musk fez na sexta-feira ao tribunal de Manhattan, para retirar a acusação de ter promovido um esquema de pirâmide com a Dogecoin.

Para já, a alteração do ícone mantém-se e o valor da moeda continua estável desde que a troca foi efetuada.