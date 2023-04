O Nearby Share da Google veio mudar o Android e o próprio Windows. Esta foi a novidade do fim de semana, ao vermos a versão para desktop ser lançada. Ainda não está disponível em Portugal, mas na verdade é muito simples ter o Nearby Share já a ser usado no Windows e no Android.

Já pode usar mesmo em Portugal com esta dica

A Google tem a versão do Nearby Share em testes públicos e ainda limitados. Quer que seja simples e rápido transferir ficheiros de e para o Android, tendo como base ou destino o Windows.

Por agora, a gigante das pesquisas limita o acesso a esta versão a apenas alguns mercados. Portugal está fora dos eleitos, mas é simples de contornar este bloqueio, bastando aceder diretamente ao link onde o instalador está disponível e gravando-o no Windows.

Unir Android e Windows na partilha de ficheiros

O processo de instalação da app Nearby Share é simples e rápido, terminando com um pedido de autenticação na conta Google do utilizador. Esta deverá ser a mesma que está configurada no smartphone Android para a transmissão ser mais direta e autorizada.

É possível aceder às configurações nesse mesmo ecrã, onde o utilizador pode escolher quem pode partilhar ficheiros com o utilizador. Poderá abrir a todos ou escolher da lista de contactos quais estão autorizados. Podem também mudar o nome do dispositivo ou escolher onde colocar os ficheiros recebidos.

Simples usar o Nearby Share em qualquer plataforma

Depois de instalada e configurada, usar a app Nearby Share no Windows é muito intuitiva. Bastará arrastar o ficheiro pretendido para a área de partilha, o que iniciará a procura de dispositivos que estejam próximos do PC do utilizador.

Do lado do smartphone, na primeira interação, o utilizador receberá uma notificação bem visível no ecrã. Depois de autorizar, o ficheiro será rapidamente transferido e colocado à disposição do utilizador. Poderá ser aberto no momento ou aceder à lista de transferências.

Poderá ser usado em qualquer cenário do utilizador

Importa recordar que com esta app o utilizador não fica limitado a enviar ficheiros do Windows para o Android. Poderá enviar ficheiros para qualquer dispositivo presente. Isso inclui naturalmente o Nearby Share do Windows e também outros smartphones Android.

Esta é mais uma excelente adição para o Android, que ganha assim mais uma união importante ao Windows. Com o Nearby Share torna-se natural receber e enviar ficheiros para o smartphone, tendo por base ou destino o sistema da Microsoft. A grande vantagem agora é mesmo não ter de esperar para experimentar esta novidade.