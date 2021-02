A Google tem melhorado muito o Android no que toca à partilha de ficheiros entre smartphones. Depois de anos sem uma solução útil e simples de usar, o Nearby Share veio mudar tudo e parece ser a solução que há muito era esperada.

Com o evoluir desta ferramenta chegou também a possibilidade desta ajudar o Play Store. Falamos da partilha de apps e que agora todos podem usar. Por isso aprenda como pode usar o Nearby Share do Android para partilhar apps entre smartphones.

Transferir apps da Play Store pode consumir muitos dados. Estas estão cada vez maiores e podem consumir os planos móveis dos utilizadores quando não ligados a redes wifi. Assim, importa ter soluções locais e que podem ser usadas entre smartphones.

Usar o Nearby Share para enviar apps

Surge aqui o Nearby Share e a sua nova possibilidade. Este já permite que sejam partilhadas apps entre smartphones, garantindo a segurança e a poupança dos dados. Basta seguir um conjunto simples de passos dentro da Play Store.

Só precisam de a loja de apps do Android e depois no seu menu escolher a opção Os meus jogos e apps. Nesta área devem encontrar agora um novo separador, chamado Partilhar. Devem escolhê-lo e depois ativar a opção Enviar. Estes são os passos para quem quer enviar apps.

Dispensar a Play Store no Android

De seguida, e da lista de apps presentes, devem escolher as que querem enviar para o outro smartphone. No final devem clicar na seta que está no topo desta interface, à direita. De imediato surge a área de para escolherem o dispositivo de destino. Nesse, devem seguir os passos que apresentamos mais abaixo.

Ao escolher o smartphone de destino, devem aguardar que seja aprovado o envio no smartphone de destino. O processo é depois acompanhado pelo utilizador, com o progresso do envio para o destino das apps escolhidas.

O que fazer nos smartphones de destino

No caso do destino, devem iniciar a Play Store e aceder da mesma forma à lista de apps, escolhendo o separador Partilhar. Aqui devem escolher a opção Receber e aguardar que o envio seja iniciado. Será mostrado um código, que deve ser validado com o remetente.

O progresso da transferência será mostrado ao utilizador, com a lista das apps que estão a ser enviadas. Podem controlar o seu envio e, no final iniciar a instalação. Este é um passo importante para controlar o que é instalado no smartphone e quando será feito.

É desta forma simples que o Nearby Share pode ajudar os utilizadores. Rapidamente, sem acesso à Internet, podem enviar novas apps para outros smartphones para ajudar os utilizadores.