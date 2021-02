Alerta: Certificados de circulação à venda por 40 euros na “Internet”

Apesar do mundo estar perante uma pandemia, continua a valer tudo e Portugal não é exceção. Como sabemos, estando o nosso país em Estado de Emergência, ao fim de semana é proibido circular entre concelhos entre as 20h00 de hoje e 05h00 de segunda-feira. No entanto, há quem já tenha pensado num esquema!

Na Darknet há um site que vende certificados de circulação entre concelhos por 40 euros.

Para quem não sabe, aquilo que conhecemos da Internet é apenas uma ponta de um enorme iceberg de dados, conteúdos e sites. O lado negro é a Dark Web, a zona mais obscura da Internet profunda. E a grande parte dos domínios aqui alojados são direcionados para práticas criminosas.

Falsificação de documentos, venda de contas roubadase venda de produtos ilícitos são alguns exemplos daquilo que se passa ‘lá em baixo’. Mas a Dark Web também é o local onde muitas outras atividades mais negras acontecem, como sites associados ao tráfico de drogas, exploração, abuso e tráfico de crianças, torturas e crimes de todas as maneiras possíveis e dignas das mentes mais perturbadas.

Certificados de circulação falsificados já foram identificados pelas autoridades

As autoridades portuguesas detetaram um site na Darknet que permite a emissão de certificados falsos para a circulação entre concelhos ao fim de semana. Os certificados estão à venda por 40 euros. Segundo notícia avançada pelo Expresso, o site que se dedicava ao comércio dessas credenciais mostrava aos potenciais interessados um exemplar com grafismo e denominação de uma empresa e estava escrito em português europeu. As autoridades ainda não sabem quantos certificados falsos terão sido emitidos.

De acordo com a PSP, devem fazer parte da Declaração da entidade empregadora as seguintes informações: