Como reproduzir música no seu Apple Watch sem um iPhone

Esta dica é interessante para quem quer ir correr, passear ou até fazer outro tipo de exercício e não dispensa a música. A ideia é mostrar como podemos reproduzi-la no Apple Watch de forma independente, mesmo quando o iPhone está ausente.

Se tem um dos novos Apple Watches, como o Ultra, então há uma grande hipótese de não estar a aproveitar ao máximo o watchOS 9. Afinal, este sistema operativo, apesar do seu pequeno tamanho, inclui muitas funcionalidades avançadas.

Falamos, por exemplo, da capacidade de transmitir música do smartwatch, mesmo com o iPhone desativado ou fora de alcance.

Este recurso funciona independentemente de ter ou não uma ligação à Internet. Abaixo, encontrará os passos detalhados que precisa de seguir para reproduzir música no seu Apple Watch de forma independente. Observe, contudo, que este guia é para utilizadores do Apple Music. Para Spotify, reunimos aqui os passos para usar no relógio da Apple.

Reproduzir música no seu Apple Watch de forma independente

Abra a aplicação Watch no seu iPhone;

no seu iPhone; Desça e procure a opção Música ;

; Clique em adicionar música.

Escolha as faixas/álbuns/listas de reprodução que gostaria de descarregar da biblioteca do Apple Music para ouvir offline;

Inicie a aplicação Música no Apple Watch;

no Apple Watch; Aceda à secção Biblioteca para reproduzir a música que descarregou para reprodução offline ;

; Se tiver uma ligação à Internet, pode ouvir faixas não descarregadas através das secções Ouvir agora, Rádio e Procurar.

É importante notar que não é possível utilizar a coluna de som incorporada no Apple Watch para ouvir música. Terá de ligar uma coluna Bluetooth ou auscultadores ao relógio.

A possibilidade de transmitir música de forma independente é uma funcionalidade bem-vinda. Muitas pessoas não têm o eSIM no Apple Watch e podem querer ter música sem estar a carregar o iPhone.

Assim, ligando uns auscultadores, uns AirPods, por exemplo, a funcionalidade que descarrega as músicas permite depois ouvi-las em qualquer lado.