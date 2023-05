O RPG de ação dos estúdios polacos Dark Point Games, Achilles: Legends Untold já se encontra em Early Access no PC desde o ano passado mas recentemente recebeu boas novidades para os possuidores de consolas. O jogo, quando for lançado na sua versão final, será ao mesmo tempo para PC e consolas. Venham ver quando...

Os polacos dos Dark Point Games têm, em Acesso Antecipado para PC desde o ano passado o seu RPG de ação Achilles: Legends Untold, um jogo cuja ação decorre na Antiga Grécia.

Entretanto, os responsáveis pelo estúdio vieram revelar os seus planos para lançar o jogo, na sua versão final, ao mesmo tempo, tanto para PC como para consolas.

Como é compreensível, esta noticia corresponde a um esforço extra que a equipa se encontra a promover, com o objetivo de disponibilizar aos jogadores, tanto de PC como de consolas, uma versão mais completa do jogo contendo toda a ampla gama de novos recursos e conteúdo entretanto adicionados.

A equipa dos Dark Point Games planeia ainda lançar ao longo dos próximos meses, dois updates massivos (que figurarão na versão completa para as consolas) com novas features e melhorias. Os fãs poderão explorar novos mapas, bosses, mini-bosses, inimigos regulares, achievements, desenvolvimento da narrativa, melhorias de jogabilidade coop, maior profundidade narrativa dos personagens, novas e melhores ações GAIA e muito mais.

O tempo de jogo previsto para completar Achilles: Legends Untold, rondará entre as 20 e 30 horas, e sem falar de um modo de jogo desbloqueável, New Game+.

"O lançamento em simultâneo do jogo para PCs e consolas leva obrigatoriamente a um pequeno adiamento do lançamento da versão completa para PCs, mas permitirá à equipa melhorar o desenvolvimento do jogo e ajudá-lo a atingir todo o seu potencial. Como resultado, existirá muito conteúdo adicional incluído na versão completa, correspondendo a mais variedade e enriquecimento da sua jogabilidade." revelou Pawel Waszak, CEO da Dark Point Games.

E Pawel continua, "Vamos continuar a ouvir os comentários e feddback da comunidade, o que permitirá melhorar e consolidar o jogo às suas necessidades e expectativas. Por fim, queremos que todos os jogadores possam aproveitar o jogo na sua plataforma favorita, portanto, o lançamento da versão completa será feito em todas as principais plataformas."

Achilles: Legends Untold é um RPG de ação com visão isométrica e cuja ação decorre num mundo de fantasia, inspirado da Mitologia Grega. Uma das propriedades mais importantes do jogo é o seu sistema GAIA (Group AI Action) que permite uma melhor coordenação entre os elementos da IA e o meio ambiente circundante. Permite inclusive que a Inteligência Artificial trabalhe em conjunto de formas imprevisíveis, sendo que a singularidade desta solução original reside nas suas medidas espontâneas.

Vestindo a pele do herói grego Achilles, o jogador vai ter de enfrentar grandes guerreiros e criaturas mitológicas num conflito secular entre os Deuses e os Humanos.

O jogo corresponde a uma nova forma de reviver a história de Achilles, passando pelas localizações mais emblemáticas (como Troia por exemplo) e enfrentando inimigos icónicos como o Minotauro.

O jogo terá ainda um sistema de criação de itens e armas, além de um sistema de progressão do nosso personagem.

Achilles: Legends Untold, será lançado para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation4 e Xbox One no terceiro quadrimestre deste ano.