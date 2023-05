Segurança e privacidade do WhatsApp irão aumentar com bloqueio por dados biométricos

O WhatsApp tem já em testes um novo recurso apelidado de Chat Lock que irá garantir que conversas fiquem escondidas por bloqueio com recurso a dados biométricos, como impressões digitais ou reconhecimento facial.

Foi há cerca de um mês que surgiu a primeira referência ao Chat Lock. Trata-se de um recurso de proteção das mensagens no chat do WhatsApp que permitirá aceder a algumas conversas apenas depois de desbloqueá-las com impressão digital.

Esta funcionalidade surgiu associada ao Android e agora está já disponível para utilizadores beta do iOS na versão 23.9.0.71. Os testes para já estão limitados a um pequeno número de testers, mas em breve será alargado a mais, segundo indicação do site WABetaInfo.

Pelas imagens partilhadas, o Chat Lock no iOS vai permitir usar o TouchID ou o FaceID (conforme a disponibilidade) para desbloquear o sistema de segurança de visualização de conversas.

Para bloquear uma conversa será necessário aceder às definições de um grupo ou ver detalhes de um contacto, onde irá surgir então a opção Chat Lock. Depois disso, as conversas passam a surgir numa lista especial onde só é possível aceder com a introdução dos dados biométricos.

No caso do Android, a opção apenas está disponível para impressão digital, visto que são poucos os dispositivos que cumprem com os requisitos de reconhecimento facial avançado em termos de segurança, como a Apple consegue garantir.

A beta para Android também já está disponível para testes desde o dia 25 de abril, com a versão 2.23.8.2.