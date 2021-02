O Nearby Share é a proposta da Google no que toca à partilha de ficheiros e de informação no Android. A gigante das pesquisas quer dar a este componente uma grande modularidade e não o tornar um simples ponto de troca entre smartphones.

A mais recente novidade desta função do Android vem focar-se numa ajuda à Play Store e às apps deste sistema. A partir de agora, o Nearby Share consegue também partilhar apps e assim fazer a sua instalação noutros equipamentos.

Melhorias importantes no Nearby Share

Apesar de não estar ainda com uma utilização massificada, o Nearby Share é ja uma proposta instalada e disponível no Android. Este sistema de partilha quer criar uma solução simples e direta para a partilha de ficheiros e dados entre smartphones.

Se até agora esta proposta estava focada na partilha direta de ficheiros entre smartphones, a Google quer alargar a sua utilização. Para além de trazer o Nearby Share para o desktop com o Chrome, os planos incluíam ainda mais funcionalidades.

Uma ajuda à Play Store do Android

Assim, esta novidade do Nearby Share tinha já sido revelada pela Google há algum tempo. Quer acima de tudo ajudar os utilizadores a pouparem nos seus planos de dados e assim consegue fazê-lo de forma simples. A ideia é que estes deixem de descarregar grandes volumes de dados da Play Store.

Para isso passou a permitir a partilha de apps entre utilizadores, de forma direta. Existe agora um separador novo na área das apps dos utilizadores, que permite que estes enviem aplicações para outros, que devem naturalmente aceitar o envio.

Partilhar Apps entre smartphones

Do lado de quem recebe a app é igualmente simples, sendo esta instalada imediatamente após a sua receção. Não obriga a qualquer configuração ou alteração da Play Store. O Android sabe a origem da partilha e confia na mesma, para assim fazer a instalação.

Esta novidade está agora a ser lançada para todos no Android e deverá poder ser usada de forma alargada em breve. A Google alarga assim as potencialidades do Nearby Share, dessa forma reforçando o que poderá trazer no futuro para este serviço.