Apple lança um portal para remover o bloqueio de ativação no iPhone e iPad

A Apple tem um sistema de segurança apertado. Como tal, muitas vezes, o mecanismo poderá deixar o próprio utilizador do iPad ou iPhone perdido quando recebe a mensagem que o seu dispositivo está bloqueado. Além disso, a informação existente poderá ser generalista demais o que não ajuda quem está sem acesso ao equipamento. Agora a empresa de Cupertino, para ajudar os seus utilizadores, lançou uma nova pagina no seu site que funcionará como um portal para “Desativar o bloqueio de ativação”.

A informação é simples, mas a intenção é compilar numa única página dois ou três caminhos para ajudar quando o iPhone ou iPad estão bloqueados.

Esta página fornece detalhes sobre como os utilizadores poderão desativar o recurso de segurança Bloqueio de ativação nos dispositivos iPhone, iPad e iPod touch. A página contém um link para iniciar o processo de solicitação de suporte do Bloqueio de Ativação nos Estados Unidos.

Isso significa que os utilizadores não precisam ligar para o suporte da Apple por telefone, e-mail ou chat online para iniciar o processo.

Apple ajuda com novo site: Então como funciona?

Quando for confrontado com a mensagem O seu iPhone está desativado poderá tentar o número de vezes que o sistema permite, mas poderá chegar a uma situação limite. Então poderá procurar ajuda no portal Desativar o Bloqueio de ativação.

Assim, poderá a partir daqui tratar do início da remoção do Bloqueio de Ativação no iPhone, iPad e iPod touch. Pode simplesmente adicionar os detalhes necessários e solicitar que a Apple remova o Bloqueio de Ativação do seu iPhone, iPad e iPod touch direto do site da empresa.

Observe que existem alguns pré-requisitos que deve conhecer. Por exemplo, deve ser o proprietário do dispositivo, o dispositivo não deve estar no Modo Perdido ou gerido por uma instituição terceira como uma empresa. Se cumprir estes pontos, poderá iniciar o processo de remoção do Bloqueio de Ativação do seu gadget Apple.

Também será solicitado que insira o seu e-mail válido e o número de série do dispositivo. Receberá um formulário para preencher que permitirá que comprove a propriedade do dispositivo. Além disso, terá que fornecer a data de compra do dispositivo, o local em que foi comprado e o recibo da compra, se o tiver.

Conforme é referido, as informações fornecidas serão usadas pela Apple ou uma empresa afiliada à Apple para concluir o processo e remover o Bloqueio de Ativação do seu iPhone ou iPad.

Apesar de recuperar o dispositivo, é importante ter em consideração uma questão: assim que a Apple remover o Bloqueio de Ativação do seu iPhone ou iPad, todos os seus dados serão apagados permanentemente. Doravante, é aconselhável manter um backup do seu dispositivo antes de iniciar o processo.

