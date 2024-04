Como silenciar as notificações de alguém individualmente na app Mensagens do iPhone

Se tiver um contacto na aplicação Mensagens do qual não quer receber notificações, uma funcionalidade incorporada permite-lhe silenciar as notificações desse contacto especificamente. A melhor parte? O contacto não será notificado de que o silenciou e pode evitar um conjunto enorme de notificações não pretendidas. Descubra como fazê-lo.

Como silenciar uma conversa no iPhone

Quando silencia uma conversa da app Mensagens no seu iPhone, não recebe nenhuma notificação dela até que as ative novamente. No entanto, continua a poder ver as mensagens de texto da pessoa quando abre a aplicação, pelo que pode optar por lê-las se quiser. Portanto, para silenciar as notificações de algum contacto no iPhone:

1. Abra a app Mensagens e clique na conversa com o contacto que pretende silenciar.

2. Clique no ícone do contacto na parte superior do ecrã.

3. Ative a opção "Ocultar avisos". Aparecerá um ícone de sino com uma barra para mostrar que o contacto foi silenciado.

Como silenciar mensagens de texto do iPhone ainda mais rapidamente

Aqui está outro método rápido e fácil para silenciar as mensagens de um contacto no iPhone:

1. Abra a app Mensagens e localize o contacto na lista de conversas.

2. Deslize para a esquerda sobre o contacto que pretende silenciar.

3. Clique no ícone de campainha. Verá que o mesmo ícone aparece junto à conversa para indicar que esta foi silenciada.

Para desativar o silêncio de um contacto, pode deslizar sobre uma conversa silenciada e clicar novamente no ícone da campainha.

Antes de silenciar um contacto, pode ter uma questão em mente: Se silenciar alguém no iMessage, essa pessoa vai saber? A resposta é não. Além disso, não quer receber chamadas ou mensagens de texto de um determinado contacto no seu iPhone? A melhor forma é bloquear o número desse contacto.

Acabaram-se as notificações de mensagens indesejadas

Embora possa ter de bloquear contactos se não quiser receber mensagens ou chamadas deles, a funcionalidade "Ocultar alertas" na app Mensagens é uma forma fácil de garantir que não recebe notificações indesejadas.

Tudo o que tem de fazer é ativar a opção para um contacto ou deslizar e clicar no ícone da campainha para o silenciar. Mas se pretender impedir a receção de chamadas e notificações de texto de toda a gente, coloque o iPhone no modo Não incomodar.

