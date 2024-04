Apple fechou acordo com a Shutterstock e licencia milhões de imagens para treinar a IA

O iOS 18 será focado na Inteligência Artificial e a Apple está já a investir recursos para treinar a sua tecnologia de IA. Sabe-se agora que investiu na Shutterstock para licenciar milhões de imagens.

Apple aposta milhões na educação da IA

O boom da IA deu origem a uma mini economia de repositórios de conteúdos, aos quais as empresas de Inteligência Artificial querem aceder para treinar os seus modelos.

Inicialmente, empresas como a OpenAI treinavam os seus projetos com base em dados extraídos da Web. No entanto, com a ameaça legal dos direitos de autor, as empresas estão a tentar chegar a acordos para licenciar formalmente os conteúdos. A Apple é um desses participantes. Segundo a Reuters, a Apple fechou um acordo para licenciar milhões de imagens pertencentes ao Shutterstock, um sítio de stock de imagens.

Segundo as informações, a empresa de Cupertino terá investido entre 25 e 50 milhões de dólares nos meses após o lançamento do ChatGPT no final de 2022. Aparentemente, várias outras grandes empresas de tecnologia fizeram acordos semelhantes com a Shutterstock, incluindo Meta, Google e Amazon.

Na mesma linha, foi relatado anteriormente que a Apple estava a conversar com editores de notícias sobre o licenciamento dos seus artigos para treinar os seus modelos de IA.

Para além da Apple, outras empresas dão conta que querem mesmo ter conteúdos bons e fidedignos, tudo devidamente licenciado. Como tal, refere o New York Times, a Meta chegou a discutir a compra de uma editora de livros como a Simon & Schuster.

iOS 18 poderá ser uma mudança enorme no sistema operativo

Embora tenham apontado à Apple um atraso no que toca ao investimento nos recursos da Inteligência Artificial, a empresa procura mudar esta narrativa.

Assim, espera-se que o iOS 18 herde fortemente os recursos baseados em IA para melhorar a experiência dos utilizadores do iPhone. iOS 18 será anunciado oficialmente na WWDC, com a keynote, que o Pplware acompanhará, a começar às 18 horas do dia 10 de junho.

O executivo de marketing da Apple, Greg Jozwiak, já confirmou a especulação de IA, num tweet sobre o evento. Ele disse que a WWDC será Absolutamente Incrível.