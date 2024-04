Paris quer ser montra para o hidrogénio: Toyota Mirai será o veículo oficial dos Jogos Olímpicos

Além dos carros elétricos a bateria, também as células de combustível de hidrogénio são apontadas como solução para uma mobilidade sustentável. Assim sendo, Paris pretende demonstrá-lo, tendo definido o Toyota Mirai como o carro oficial dos Jogos Olímpicos que vai receber este ano, e tendo instalado mais pontos de abastecimento.

Os Jogos Olímpicos realizar-se-ão de 26 de julho a 11 de agosto deste ano, em Paris, França. A visibilidade que o evento desportivo reúne motivou o país a utilizá-lo como montra para as novas tecnologias de propulsão. Afinal, as autoridades procuram utilizar a frota oficial para destacar a célula de combustível de hidrogénio.

Paris 2024 representa uma oportunidade tremenda para acelerar o desenvolvimento e a adoção do hidrogénio, uma solução chave para a redução das emissões de dióxido de carbono, particularmente para o transporte intensivo.

Argumentou Armelle Levieux, diretora de Inovação da Air Liquide, a multinacional que fornecerá hidrogénio ao veículo oficial do evento desportivo.

Aos cerca de 500 táxis alimentados por células de combustível que circulam, atualmente, em Paris, juntar-se-ão 500 Toyota Mirai - modelo oficial dos Jogos Olímpicos deste ano. A estes deverão, ainda, juntar-se vários autocarros equipados com a mesma tecnologia.

Em 2018, Akio Toyoda anunciou um importante ponto de viragem para o Grupo Toyota: a transformação da empresa de uma fabricante de automóveis para uma empresa de mobilidade. Com esta nova orientação, o objetivo é ultrapassar os limites da nossa indústria e criar uma sociedade melhor, baseada na neutralidade de carbono.

Disse Frank Marotte, presidente e CEO da Toyota França, em setembro do ano passado.

Segundo Cédric Borremans, chefe da Divisão Olímpica e Paralímpica da Toyota Motor Europe, a empresa "prepara-se para demonstrar a sua capacidade inovadora no desenvolvimento de soluções de mobilidade movidas a hidrogénio: este compromisso será demonstrado, juntamente com outros produtos, através do Mirai".

O executivo contou que a Toyota partilha a ambição do Comité Organizador de Paris 2024: "reduzir ao máximo o impacto ambiental dos Jogos através de uma frota de automóveis 100% eletrificados".

Será que o hidrogénio vai ser uma solução conveniente?

Com a frota dos Jogos Olímpicos em mente, a Air Liquide instalou uma nova estação na Place de l'Alma, em Paris, com capacidade para fornecer cerca de 150 kg de hidrogénio por dia, isto é, cerca de 50 abastecimentos.

Além disso, é provável que os taxistas utilizem outro posto da cidade, explorado pela Hysetco e situado na Porte de Saint-Cloud, que fornece até uma tonelada por dia (cerca de 250 abastecimentos).

Das 10 estações da região da Ile-de-France, apenas estas duas estão de serviço em Paris.

Na altura, importará entender se a rede de abastecimento de hidrogénio será suficiente para a procura em que os Jogos olímpicos resultarão.

