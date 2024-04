Spotify lança playlists alimentadas por IA que pode criar através de prompts

O Spotify continua a concentrar-se em melhorar algumas das suas funcionalidades mais utilizadas através da Inteligência Artificial (IA). A empresa anunciou recentemente uma nova que utiliza IA para criar playlists (listas de reprodução) com base em prompts. Já é uma realidade e está disponível, em versão experimental, em vários países.

Uma estreia global está para breve

O Spotify parece estar a ganhar o gosto pela IA, sobretudo após o sucesso da sua funcionalidade AI DJ, uma disjunção baseada em IA que remistura músicas para proporcionar sessões sem pausas.

Agora, a empresa vai utilizar a tecnologia para resolver um problema muito comum entre os utilizadores. O Spotify quer simplificar a criação de playlists, que, apesar de parecer um processo simples, é muitas vezes uma tarefa árdua.

O Spotify tem a solução perfeita para todos os utilizadores que não criam playlists por falta de tempo ou motivação. A funcionalidade chama-se 'AI Playlist', e promete criar playlists com centenas de músicas numa questão de segundos. Tudo graças à IA e à interação do utilizador.

Playlists completamente personalizadas graças à IA

A AI Playlist permite ao utilizador indicar, numa breve descrição (prompt), que tipo de música pretende integrar na sua nova playlist. O Spotify utiliza a IA para compreender o que é pedido e adicionar músicas à playlist.

E, como é frequentemente o caso com a IA, as opções são quase infinitas. É possível indicar géneros, artistas, épocas, estados de espírito e, mais importante, situações em que se vai ouvir a playlist. É possível, por exemplo, indicar: Quero uma playlist para ouvir música enquanto cozinho em dias de chuva" ou "Incluir músicas para relaxar enquanto medito".

O conhecimento da IA será adicionado aos dados que o Spotify já conhece sobre os gostos do utilizador, criando uma dupla com a qual se podem criar playlists interessantes, úteis e altamente personalizadas. É até possível, uma vez criada, continuar a pedir alterações para modificar a playlist: "incluir mais géneros pop" ou "não gosto de jazz, remover todas as músicas relacionadas".

De momento, se vive em Portugal, não poderá utilizar a AI Playlist, uma vez que está a ser testada no Reino Unido e na Austrália. No entanto, espera-se que nos próximos meses o número de países aumente para que possa gerar playlists numa questão de segundos.

