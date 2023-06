Snapdragon 8 Gen 3 será até 30% mais rápido do que o Snapdragon 8 Gen 2

Todos os dias nos chegam notícias de novos produtos, testes, análises, críticas e muitos mais detalhes do mundo tecnológico. E no que respeita aos chips, as marcas têm tentado oferecer aos consumidores os melhores produtos possíveis face à concorrência. Nesse sentido, as informações recentes indicam que o próximo SoC Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm será até 30% mais rápido do que o atual Snapdragon 8 Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 3 até 30% mais veloz que o SoC da atual geração

O atual SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 foi anunciado no mês de novembro do ano passado e a empresa irá revelar a próxima geração Snapdragon 8 Gen 3 a 24 de outubro de 2023 no evento Snapdragon Summit. Portanto, ainda faltam alguns meses até à chegada dos novos chips da empresa, no entanto já começaram a chegar vários relatórios acerca do desenvolvimento do novo componente e muitos deles vêm de fontes consideradas credíveis.

Assim, as informações indicam que o próximo Snapdragon 8 Gen 3 produzido com o processo de fabrico de 3 nm da TSMC será até 30% mais rápido do que o atual Snapdragon 8 Gen 2. O processo N4P da fabricante taiwanesa vai permitir que o Snapdragon 8 Gen 3 consiga um desempenho significativo sobre o Gen 2, sem que isso comprometa a sua eficiência energética.

Estes e outros detalhes foram revalados pelo leaker Revegnus na sua conta da rede social Twitter, onde este afirma que a nova GPU do próximo SoC, que deverá ser a Adreno 750, conseguirá oferecer um desempenho 30% superior, considerando os testes OpenCL:

O tweet menciona também que o desempenho do Snapdragon 8 Gen 3 em único núcleo terá um incremento de 13% comparativamente ao Snapdragon 8 Gen 2; enquanto que em núcleo múltiplo essa diferença será de 20%.

Certamente que nas próximas semanas haverá ainda mais detalhes revaledos sobre a nova geração de chips da Qualcomm.