A Microsoft já acabou o suporte para o Windows 8 e 8.1 e a Google parece agora seguir este caminho com o Google Drive. Este serviço cloud irá abandonar o suporte a esta versão do Windows e assim levar a que uma atualização seja feita, para uma versão mais recente.

Google Drive já tem data para fim no Windows 8

Para além de ser uma plataforma que assenta na Internet, o Google Drive dá aos utilizadores a possibilidade de terem clientes instalados no Windows e outras plataformas. Estes clientes garantem a sincronização constante entre os sistemas operativos e a cloud da Google.

Agora é a vez desta proposta focada no Google Drive abandonar o Windows 8 e o 8.1. As razões para esta decisão parecem óbvias e seguem o que a empresa já fez no passado, em que abandona os sistemas que deixaram de ter suporte oficial e como tal ficam expostos a problemas.

Do que foi revelado pena Google, o fim deste suporte está preparado para chegar em breve. Na página de suporte do Google Drive, a gigante das pesquisas revela que "o suporte para sistemas Windows de 32 bits será encerrado no segundo semestre de 2023".

Solução é conhecida e anunciada pela Microsoft

A solução para quem usa estes sistemas operativos é também bastante clara e já foi recomendada várias vezes, pela própria Microsoft. Passa por abandonar o Windows 8 e atualizar o computador para uma versão mais recente, preferencialmente para o Windows 11.

Claro que o acesso ao Google Drive apenas deixará de funcionar no cliente dedicado ao Windows 8. Quem pretender manter este sistema operativo poderá continuar a aceder ao serviço, mas terá de o fazer através do browser e deixará de poder sincronizar automaticamente os seus ficheiros.

Em fevereiro deste ano, a Google descontinuou o suporte para o Google Chrome no Windows 8, 8.1 e Windows 7. Isso alinha-se com a estratégia da empresa para abandonar serviços em sistemas operacionais que perderam o suporte oficial.