O alarme do seu iPhone desliga-se sozinho? Descubra porquê

Se utiliza o iPhone como despertador, como muitos utilizadores, poderá ter descoberto que o seu alarme acaba por se desligar sozinho ao fim de um tempo. Embora isto possa ser confuso se estiver habituado aos antigos despertadores analógicos, o facto de o alarme do iPhone parar sozinho é, na verdade, um comportamento intencional.

Porque é que o alarme se desliga sozinho?

O alarme do iPhone foi concebido para tocar durante 15 minutos, após os quais se silencia automaticamente. Isto é intencional e tem como objetivo evitar que o alarme toque infinitamente, mesmo que o proprietário do iPhone não consiga atentá-lo dentro desse período de tempo.

O facto de o iPhone desligar automaticamente o alarme após 15 minutos pode ser benéfico para alguns utilizadores, mas também pode ser prejudicial para os que tendem a dormir demais ou que gostam de dormir até tarde, porque após 15 minutos o alarme simplesmente desliga-se.

Esta é uma funcionalidade que não pode ser desativada (atualmente, pelo menos). A única forma de contornar este comportamento é definir outro alarme para 15 minutos mais tarde. Definir um alarme secundário para contornar esta funcionalidade pode ser desejável para alguns utilizadores.

Como funciona o alarme do iPhone

O utilizador determina quando quer que um alarme toque, através da escolha de uma hora. Depois de definir um alarme, este começa a tocar à hora programada. O alarme continua a tocar até ser adiado, parado, ou até passarem 15 minutos.

Se o alarme for adiado, volta a ser ativado quando o período de adiamento terminar (que é de 9 minutos) e volta a tocar. É possível adiar um despertador do iPhone várias vezes, antes de este também se desligar.

Após 15 minutos a tocar sem ser adiado ou parado manualmente, o alarme do iPhone desativa-se. Existem muitas situações em que isto é útil, por exemplo, se definir um despertador no iPhone para o trabalho ou para a escola, mas se se esquecer do iPhone na mala ou na secretária enquanto faz outra coisa, o alarme só tocará durante 15 minutos e parará depois disso, evitando um incómodo incessante.

O despertador do Mac tem a mesma funcionalidade, bem como o do iPad e do Apple Watch.

