M2 Ultra da Apple é apenas 10% mais lento que a poderosa gráfica Nvidia RTX 4080

Há cerca de uma semana, a Apple presenteu-nos com mais alguns novos produtos e atualizações no que respeita aos seus componentes. Uma das novidades no campo do hardware foi o novo chip M2 Ultra. E agora os últimos testes mostram que este potente SoC consegue ser apenas 10% mais lento do que a poderosa placa gráfica GeForce RTX 4080 da nova geração da Nvidia.

Testes mostram que o M2 Ultra é apenas 10% mais lento que a RTX 4080

Surgem agora novos testes de banchmark no Geekbench 6 que mostram que o novo M2 Ultra recentemente revelado pela Apple é apenas 10% mais lento do que a placa gráfica GeForce RTX 4080, que é a segunda GPU mais poderosa da Nvidia, sendo que a RTX 4090 é o modelo topo de gama.

No benchmark Metal, o novo SoC da maçã conseguiu uma pontuação de 220.674, o que acaba por ser superior a vários outros chips. Por exemplo, os testes mostram que o M2 Ultra é 46% mais rápido do que o seu antecessor M1 Ultra que obteve uma pontuação de 150.407. Com este resultado, espera-se assim um salto significativo de desempenho, até porque o M1 Ultra conta com 64 núcleos de GPU enquanto que o novo chip traz consigo 76 núcleos.

Mas um dos destaques dos resultados destes testes é mesmo a comparação com a poderosa placa gráfica Nvidia GeForce RTX 4080 que conseguiu uma pontuação de 245.808, o que a torna apenas 10% mais rápida do que o o M2 Ultra da Apple.

No Twitter, o utilizador James Atkinson menciona o youtuber Vadim Yuryev sobre os resultados nos testes de benchmark Geekbench 6.

Assim, são altas as expetativas sobre o desempenho que o novo chip da empresa de Tim Cook irá oferecer aos seus equipamentos. E, claro, aumenta também já a curiosidade sobre os chips da geração futura M3, que deverão chegar no final deste ano ou no início de 2024.