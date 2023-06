Voz pessoal no iPhone: já podemos criar a nossa com o iOS 17

A Apple pouco apresentou no WWDC 2023 do iOS 17. Estavam com pressa para mostrar ao mundo os Apple Vision Pro. No entanto, depois de disponibilizada a versão beta, muitas novidades estão a surgir. Hoje trazemos mais uma: Voz pessoal. Sabe para o que serve? Então vamos explicar.

No passado mês de maio, a Apple apresentou novos recursos fantásticos de acessibilidade chamados Personal Voice (Voz pessoal) e Live Speech (Fala em tempo real). Basicamente estas ferramentas permitem a qualquer pessoa criar e armazenar com segurança uma réplica da sua voz e usá-la via texto com o iPhone (ou iPad).

Agora, com o lançamento em versão beta do iOS 17, o recurso já está disponível. Como tal, vamos ensinar a configurar o Voz pessoal no iPhone.

Para que serve a funcionalidade Voz pessoal?

Algumas pessoas, por vários motivos, entre eles, a doença esclerose lateral amiotrófica, perdem a capacidade de falar. A Apple tem implementado várias ferramentas para tornar o iPhone num auxiliar de qualidade para estes e muitos outros casos de incapacidades.

O recurso Voz pessoal grava 15 minutos de algumas frases para ficar com a voz do utilizador dentro da sua base de dados e posterior, através de algumas ferramentas de comunicação, como o Face ID, a voz da pessoa é usada para "fala" o que está a ser escrito, por exemplo. Tornando esta ação de falar pela pessoa mais pessoal e menos "robótica".

Incrivelmente, com o Voz pessoal, os utilizadores podem gravar a sua voz em cerca de uma hora, quando isso normalmente leva semanas, sem mencionar que a base de dados de voz tradicional é um serviço caro.

Com o Voz pessoal no iPhone, o utilizador terá de ler uma série de frases aleatórias. A ferramenta precisa de um total de 15 minutos da sua fala – a Apple observa que pode levar “cerca de uma hora” para concluir todo o processo.

Mas a melhor parte é que esta tarefa pode ser feita aos poucos, sempre que precisar parar, o seu progresso é guardado e poderá continuar quando der jeito.

Claro que esta ferramenta poderá ser usada por todos, não só por pessoas que tenham alguma dificuldade. Aliás, poderá ser utilizada para gravar a nossa voz enquanto estamos com todas as faculdades. Se um dia, daqui a uns anos tivermos o azar de não articular a faculdade da fala... a nossa voz está guardada.

Como configurar a Voz pessoal no iPhone com iOS 17

No seu iPhone a correr o iOS 17 beta, abra a aplicação Definições; Deslize para baixo e toque em Acessibilidade; Deslize para baixo novamente, em Fala, escolha Voz pessoal; Toque em Criar uma voz pessoal; Certifique-se de seguir as instruções como gravar num local silencioso. Segure o iPhone “cerca de 15 cm da boca” e fale naturalmente; Se quiser pode fazer a configuração aos poucos, voltando à ferramenta.

Veja como configurar o Voz pessoal no iPhone:

Além de iniciar o processo para criar uma voz pessoal, o utilizador pode optar por partilhá-la nos seus dispositivos Apple e permitir que aplicações de terceiros usem a voz pessoal.

Para começar, o utilizador deve dar um nome à sua gravação de voz. Depois iniciará a tarefa de ler me voz alto o texto.

Obs: apesar dos menus já estarem traduzidos, ainda não é possível gravar as frases em português. Pelo que se espera que daqui a algumas versões beta ou mesmo no final no lançamento, a Apple já tenha tudo em português de Portugal.

Depois de iniciar a gravação, o processo passará automaticamente de uma frase para a seguinte.

Toque em OK no canto superior esquerdo a qualquer momento para guardar o seu progresso e retornar mais tarde. Também pode tocar na seta para voltar para retomando uma frase anterior.

Depois de configurar a Voz pessoal, pode ativar o Fala em tempo real em Definições > Acessibilidade com um atalho de clique triplo.

Portanto, pelo que está aqui presente, a Apple estará a criar para o utilizador uma base de dados da sua voz para articular as frases, mesmo que sejam para quando a fala já não seja possível.