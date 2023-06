Se tem um carro elétrico a app ACP Electric pode ser uma ajuda na hora de carregar

Quem tem um carro elétrico tem de lidar com os carregamentos, num qualquer posto próximo. Com a oferta a crescer e com preços variados, há que ter as ferramentas certas para ajudar. A app ACP Electric entra aqui neste ponto e pode ser uma ajuda na hora de carregar

Esta é a mais recente proposta criada para ajudar os condutores de carros elétricos. Permite primeiro encontrar os postos mais próximos e dentro destes escolher quais são os mais baratos de usar e assim ter o melhor de 2 mundos, um carregamento de qualidade e ao melhor preço.

Com uma interface que se centra num mapa, o utilizador pode facilmente escolher a sua posição ou pesquisar o local para onde se vai deslocar. Assim, encontra logo os pontos de carregamento, sabendo o que existe e se está ou não disponível, bem como o seu preço.

Para ajudar a encontrar os melhores pontos de carregamento, o utilizador pode definir o carro elétrico que usa. Assim de forma simples tem logo os pontos ajustados ao seu veículo, quer em Portugal, quer no resto da Europa.

Além disso, é uma app que dispensa complicações para poder ser usada. Não tem contratos prévios, custos de adesão ou fidelização e a sua utilização permite o pagamento de carregamentos elétricos tanto em Portugal como noutros países da Europa.

Algo único é mesmo a possibilidade de comparador de postos segundos vários fatores. Podemos ter uma visão por preço por kWh, pelo preço total de carregamento ou pela quantidade de energia carregada. É possível também simular o carregamento num determinado posto, para assim ter o preço final de qualquer carregamento.

Apesar de ser gratuita e acessível a todos, a app ACP Electric tem uma vantagem para os sócios ACP. Estes têm acesso a um desconto de 15% sobre este preço de energia, o que torna esta proposta ainda mais interessante.