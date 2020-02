Acabaram-se as borlas! Banco CTT começa a cobrar comissões

O Banco CTT já não é um “banco zero” tal como era conhecido. Na passada semana foi apresentada o novo tarifário onde se ficou a saber que determinados serviços começam a ser pagos.

Das várias cobranças, destaque para o facto do banco começar a cobrar a emissão de cartões de débito (multibanco).

O Banco CTT era conhecido por Banco zero. Tudo era grátis, ou seja, não havia pagamento da manutenção da conta, não se pagava pelo cartão de débito e crédito, etc. A partir do passado dia 24 de fevereiro de 2020 o banco passou a disponibilizar um novo tarifário que vai em sentido oposto daquilo que era o banco.

O novo precário pode ser obtido aqui.

Cartão de crédito (multibanco) passa a custar 15 euros

Segundo o novo tarifário, o Cartão de crédito (multibanco) passa a custar 15 euros por ano. A este valor acresce o imposto de selo de 4%.

Além do pagamento do cartão de crédito, o cliente passa também a pagar 4,50 euros a partir do segundo levantamento bancário ao balcão. A este acresce também 4% do imposto de selo. Nos depósitos iguais ou superior a 100 moedas o preço passa a ser de 5 euros. A mudança de titularidade custa agora 7 euros.