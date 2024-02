Fim dos documentos densos? Adobe tem novo assistente de IA para resumir PDF

A Inteligência Artificial (IA) está a chegar a várias áreas e a facilitar, conforme se previa, a vida dos utilizadores. Desta vez, a novidade parte da Adobe e dá conta de um novo assistente que pode, por exemplo, resumir PDF.

Quem nunca, perante um denso artigo científico, desejou ter à sua disposição uma ferramenta para o resumir e para apresentar apenas o necessário? Pois bem, agradeçamos à IA.

Embora se pesem todas as possibilidades, a IA não serve apenas para objetivos duvidosos, aos quais é, com frequência, associada. De facto, pode ser largamente aplicada a projetos com utilidades concretas, que visam ajudar os utilizadores no seu quotidiano (cada vez mais atarefado).

Assim sendo, a Adobe lançou, na terça-feira, um assistente de IA para as suas aplicações Reader e Acrobat. O novo serviço pode produzir resumos e responder a perguntas sobre documentos.

Adobe lança novo assistente de IA

Segundo um comunicado de imprensa, o assistente de IA, atualmente em versão beta, está disponível no Acrobat, "com recursos a chegar ao Reader nos próximos dias e semanas". Após esta fase, a Adobe planeia lançar um plano de assinatura para a ferramenta.

O assistente de IA da Adobe surge no sentido de ajudar os utilizadores a digerir informações de longos documentos PDF, gerando visões gerais do seu conteúdo. Por via de uma "interface de conversação", pode, também, responder a questões feitas pelo utilizador, relativamente ao documento, ou sugerir perguntas com base na informação.

Conforme partilhado pela Adobe, o assistente de IA pode, ainda, gerar citações que permitem aos utilizadores verificar a fonte das respostas, e produzir texto para diversos formatos, como e-mails, apresentações e relatórios.

Apesar de outros modelos de IA, como o ChatGPT, ofereceram leitor de PDF, agilizando de forma semelhante a análise de documentos extensos, o assistente da Adobe é uma ferramenta integrada.

Imagine que abriu um documento de 100 páginas. Você quer entender o resumo, quer conversar com ele, quer fazer perguntas. Você deseja correlacionar isso com outros documentos que possa ter, bem como com todas as informações que possui na sua empresa.

Exemplificou Shantanu Narayen, CEO da Adobe, em entrevista ao programa "Squawk on the Street" da CNBC, esclarecendo que a nova ferramenta procura "democratizar o acesso" aos biliões de PDF que existem.

Relativamente a outro tema, respondendo a uma pergunta sobre se o modelo da OpenAI, chamado Sora, representa uma invasão no território da Adobe, Narayen disse que a empresa está "a trabalhar nos nossos modelos de vídeo também" e pretende aplicar essa tecnologia "de forma responsável" a "ferramentas e fluxos de trabalho".