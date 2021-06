A novidade de Pete Lau apresentou ontem trouxe uma nova esperança para a OnePlus e para a própria OPPO. As marcas vão-se fundir e aproveitar recursos partilhados, para assim serem ainda mais eficientes.

Claro que ficou de imediato presente uma dúvida forte em algumas áreas. A maior dela estava associado ao OxygenOS e ao seu futuro imediato, não se sabendo se ia continuar a existir. A OnePlus veio agora esclarecer tudo e descansar os utilizadores.

Apesar de não ser uma novidade, a OnePlus e a OPPO estavam cada vez mais próximas. Era o próprio Pete Lau a unir as duas empresas, com os seus cargos de gestão que assumiu nas duas direções. O trabalho começou a ser preparado há algum tempo.

Agora, e do que revelou, o passo certo foi dado e as duas empresas uniram-se. Os recursos vão assim ser partilhados entre as empresas, resultando em melhores produtos de várias áreas, fruto dos recursos presentes. Ficou também a promessa de correções de software mais eficientes, estáveis e rápidas.

Fruto desta nova união, ficou a dúvida do que seria a partilha de recursos e como alguns sistemas ficariam. Em especial, e para muitos utilizadores, ficou a incerteza sobre o futuro do OxygenOS e das potenciais atualizações que vão ser necessárias no futuro.

Confrontada com esta questão a OnePlus acabou por reagir, para descansar os utilizadores dos seus smartphones. A resposta confirmou o que muitos já desconfiavam e que garante que o OxygenOS vai continuar a existir e a ser desenvolvido no futuro.

Esta união terá uma vertente muito positiva para ambas as marcas. Em primeiro lugar vão partilhar recursos em áreas-chave nos seus serviços e do seu desenvolvimento. Em segundo, vão melhorar as respostas e as novidades dos softwares e sistemas que venham a ser lançados.

Frutos da mesma casa mãe, a BBK electronics, a OnePlus e a OPPO ficam assim unidas de forma única. Não se conhecem ainda a estrutura de dependência, mas o mais certo é a OnePlus se tornar uma sub-marca da OPPO. De qualquer forma, o futuro do OxygenOS parece garantido e vai continuar a existir.