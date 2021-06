Vivemos numa sociedade em que os smartphones e a ligação à Internet são uma constante e até em muitos casos essenciais. Esta dupla está presente em (quase) todos os cidadãos e é usada quer para lazer, quer para o trabalho ou para ajudar no dia a dia.

Cada vez mais os smartphones estão presente, num número que não para de crescente nos últimos anos. Agora, e de acordo com um novo estudo, o número de smartphones em 2026 vai continuar a aumentar, sendo assustadoramente grande.

PUB

Os novos dados que foram revelados mostram que a tendência dos últimos anos de crescimento do número de smartphones não vai abrandar. Chamado de Mobility Report, o relatório da Ericsson avalia e faz previsões para os próximos 5 anos.

Com um foco na mobilidade, nos smartphones e nas tecnologias de ligação, estes dados apontam dados muito interessantes. Avalia o crescimento em várias áreas e aponta as previsões de crescimento para tecnologias como o 5G e a sua ligação com outras áreas com o IoT.

O mais relevante mostra que em 2026, o número de smartphones ativos no planeta deverá atingir o valor de 7,7 mil milhões de dispositivos. Este número é impressionante e representa um crescimento de 28% em relação ao final de 2020, quando existiam 6 mil milhões de smartphones nas mãos dos utilizadores.

Há ainda uma informação interessante face às ligações móveis dos smartphones. A previsão aponta para cresça dos atuais 8 mil milhões para os 8,8 mil milhões em 2026, contando não apenas com smartphones. Desse valor, 91% serão ligações de banda larga móvel (3G, 4G ou 5G).

june-2021-ericsson-mobility-report



No campo do consumo de dados móveis, os números são também impressionantes. Atualmente o consumo médio mensal por smartphone ultrapassa os 10 GB, sendo esperado que até 2026 cresça muito e atinja os 35 GB. Aqui é clara a influência do 5G e dos dispositivos IoT.

Os dados da Ericsson são claros no reforço do mercado dos smartphones. A pandemia colocou estes números num abrandamento claro, mas que começa já a ganhar nova tração. O 5G é a tecnologia que certamente será o impulsionador deste crescimento, em várias frentes.