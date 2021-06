Foram usadas 700.000 placas gráficas na mineração de criptomoedas no 1º trimestre

Nunca antes se ouvir e escreveu tanto sobre criptomoedas como nos tempos que correm. Tal deve-se essencialmente ao facto de as moedas digitais terem valorizado bastante desde meados de 2020, o que levou a um significativo aumento do interesse dos utilizadores por este mercado.

E para termos uma noção da dimensão desta popularidade, dados recentes indicam que pelo menos 700.000 placas gráficas foram usadas para a mineração de criptomoedas no 1º trimestre de 2021.

Com o atual valor apelativo das criptomoedas, houve um crescimento significativo de pessoas interessadas na mineração e investimento neste mercado.

Para a mineração das moedas digitais, os mineradores recorreram sobretudo às placas gráficas mais recentes e potentes do mercado. Um dos modelos mais afetados foi a GeForce RTX 3080 da Nvidia e a enorme procura destes chips contribuiu para a escassez de produtos e, consequentemente, aumento do seu preço.

Mas nada melhor que os números para termos uma noção da dimensão que foi e está ainda a ser a corrida pela extração de criptomoedas.

700 mil GPUs foram usadas para mineração no 1º trimestre

De acordo com os dados divulgados pela empresa de análises Jon Peddie Research (JPR), durante o primeiro trimestre de 2021 pelo menos de 700.000 placas gráficas foram usadas para a mineração de criptomoedas.

Fabricantes como a Nvidia, já deixaram bem claro que as GPUs se destinam aos jogadores e não à extração de moedas digitais. Mas, segundo estes dados, cerca de 25% de todas as placas gráficas enviadas foram parar às mãos dos mineradores. Esta percentagem equivale a um valor de mercado de 500 milhões de dólares. Claro que este é um valor estimado pois um utilizador pode muito bem comprar um equipamento para gaming e depois o usar para minerar criptomoedas.

Contudo, se compararmos com as minerações de 2017 e 2018, cerca de 50% a 60% do total de GPUs foram usadas para esse fim. Já no final de 2020 e início de 2021, perto de 15% a 25% destinavam-se à mineração. Portanto, os valores atuais até são mais baixos do que em anos anteriores. Mas também não nos podemos esquecer que estamos a atravessar uma acentuada escassez de componentes na indústria.

Para além disso, relembramos que a Nvidia lançou a linha de placas CMP, destinadas em exclusivo para a mineração de criptomoedas. A fabricante também limitou a taxa de hash da sua gama GeForce RTX 30, para que as as GPUs tivessem o destino devido: os jogadores.

