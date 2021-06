No mundo da tecnologia vai sempre haver marcas que são rivais umas das outras. E um bom exemplo dessa rivalidade são os sistemas Android e iOS. Como tal, os fãs de ambos os sistemas operativos móveis aguardam sempre por notícias que favoreçam a sua marca.

As notícias recentes dão agora uma vantagem ao sistema da Apple. Segundo declarações do CEO Tim Cook, existe 47 vezes mais malware no sistema Android do que no iOS.

Há 47 vezes mais malware no Android do que no iOS

De acordo com as informações, Tim Cook, CEO da Apple, falou recentemente numa entrevista virtual na conferência VivaTech ao canal Brut India. E o dono da marca da maçã referiu que o número de malware para o sistema Android é cerca de 47 vezes superior ao que existe para iOS.

Segundo o que foi revelado, Cook adiantou que:

Durante décadas, temo-nos concentrado em proteger a privacidade dos utilizadores da Apple. Steve Jobs uma vez disse que a privacidade é explicar aos utilizadores que estes estão a assinar documentos em linguagem simples e obter a permissão dos utilizadores. Essa permissão deve ser solicitada repetidamente e temos trabalhado muito para conseguir isso.

O CEO terá também sublinhado que a Apple apenas tem uma “App Store” e que todas as apps passam por um rigoroso escrutínio antes de ficarem disponíveis em loja. Por outro lado lembra que o Android conta com várias lojas.

Veja a entrevista na íntegra:

Foi ainda abordado o assunto da Inteligência Artificial e Realidade Aumentada, onde Tim Cook adiantou que a Apple pretende lançar um equipamento RA dentro de um ou dois anos.

Tim Cook já havia também deixado clara a sua posição sobre a regulamentação da UE da lei dos Mercados Digitais. Para o CEO, esta regulamentação irá destruir a segurança do iPhone e muitas das iniciativas de privacidade que foram criadas na App Store.

