Samsung pode contratar ex-engenheiros da Apple e AMD para criar um novo CPU

A Samsung é uma das mais antigas e reconhecidas marcas do mundo tecnológico. Atualmente é popular sobretudo pelos seus dispositivos móveis, em especial os modelos topos de gama que são dos melhores no mercado.

Mas há um outro segmento em que a marca sul-coreana atua forte, que é a indústria de chips. E, segundo as informações agora reveladas, a Samsung pode estar a contratar ex-engenheiros da Apple e da AMD para desenvolver um novo CPU.

PUB

Em 2019 a Samsung anunciou o encerramento da divisão que se dedicava ao desenvolvimento dos chips Exynos que usavam os núcleos Mongoose. Um dos motivos era que estes equipamentos apresentavam um desempenho inferior aos chips com ARM padrão.

No entanto, a empresa pode não ter desistido da ideia de criar a sua própria arquitetura. E as últimas informações reforçam ainda mais essa possibilidade.

Samsung pode contratar ex-engenheiros da Apple e AMD para criar novo CPU

Segundo dados revelados recentemente, a gigante sul-coreana parece estar interessada em recrutar ex-engenheiros da Apple e AMD para a criação de um novo CPU.

As informações dizem mesmo que a Samsung está especialmente focada num profissional específico e muito importante que trabalhou no desenvolvimento de processadores da Apple. E de acordo com o relatado, esse engenheiro pretende ter o controlo total da sua própria equipa, para além de exigir ser ele mesmo a escolher quais os funcionários que vão estar na equipa.

Pelo que consta, a marca não está agradada com o desempenho da nova série Cortex-X e pretende algo mais rápido. A Samsung já está então a trabalhar com a Google para projetar um chip personalizado e também com a AMD para trazer uma GPU RDNA2 ao Exynos.

Também a Qualcomm vai apresentar em breve um design de CPU personalizado depois de adquirir a Nuvia, uma empresa fundada por ex-engenheiros da Apple que trabalharam nos chipsets M1, A14 e outros mais antigos da Apple.

Para já ainda não está claro quando é que a Samsung e a Qualcomm vão lançar as novidades. Mas enquanto a Nuvia já terá o seu design finalizado, a Samsung apenas agora vai organizar uma equipa.