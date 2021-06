Mesmo com um declínio acentuado, as mensagens não deixam de ter espaço no mundo dos smartphones. Conhecidas como SMS, têm evoluído muito pouco ao longo dos anos, mantendo a sua estrutura mais básica.

A Google tem apostado nesta solução, fazendo-a crescer e mudar para um serviço dependente da Internet, com o RCS. Claro que usa a sua app Mensagens no Android para dar acesso a esta solução. Agora a Google traz mais uma novidade, para garantir acesso às mensagens preferidas.

PUB

Ao longo do tempo a Google tem aposta do quer nos SMS, quer na sua app Mensagens. Fez crescer e evoluir este protocolo e integrou-o no RCS, para criar uma solução completa e capaz de funcionar em qualquer situação, com ou sem acesso à Internet.

Claro que a app com o mesmo nome tem seguido esta evolução e oferecido as novidades que vão sendo criadas. Isso passa por dar mais segurança, novas funcionalidades e tudo o que os utilizadores necessitam para o poderem usar de forma completa.

A mais recente novidade, ainda em testes num grupo restrito de utilizadores, vai facilitar o acesso às mensagens preferidas. Isto acaba por colocar também os contactos preferidos em destaque e com o acesso facilitado a qualquer momento.

Na prática, vão poder prender mensagens no topo da app e assim tê-la rapidamente acessíveis. A forma de o fazer será simples, escolhendo a mensagem na app e depois escolhendo a opção na barra que surge no topo. De seguida têm a opção para prender.

Claro que o inverso pode também ser realizado, invertendo a escolha. Esta opção está apenas disponível na versão beta da app Mensagens do Android. Esta é, aparentemente, muito similar ao que o WhatsApp já oferece aos utilizadores para a mesma funcionalidade.

Esta é mais uma novidade que a Google prepara para dar aos utilizadores do Android. Promete melhorar ainda mais a utilização da app e do próprio serviço, garantindo que se torna mais simples e rápido de aceder às mensagens preferidas do utilizador.