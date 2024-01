Tem problemas com o Spotify no Android? A culpa é da última atualização

Sendo o serviço de streaming de música mais usado no Internet, o Spotify tem uma utilização constante por milhões de utilizadores. Presente em muitas plataformas, consegue dar a todos o acesso a um lote único de funcionalidades. Agora, e no Android, um problema surgiu, com a app a não se conseguir manter aberta.

Com atualizações constantes, a app do Spotify consegue trazer melhorias aos utilizadores deste serviço. Estas novas versões garantem uma qualidade elevada ao que o Android e outros sistemas recebem, sempre com a procura de tornar estas apps mais estáveis e muito mais completas.

Ainda que tente oferecer esta estabilidade, nem sempre isso é possível e conseguido. A prova disso está na mais recente atualização do Spotify, que está a ter problemas sérios no Android, segundo o que cada vez mais utilizadores estão a descrever nas redes sociais, procurando ajuda para resolver a situação.

I'm having the same issue. I tried clearing the cache, re-logging, and even reinstalling the app and nothing worked. My app doesn't open up I just get a black screen thang hangs for a few seconds. — Jerry (@jjjeeerrryyyppp) December 31, 2023

Do que é avançado, a mais recente versão de testes do Spotify, marcada com o número 8.9.2.169, está com uma instabilidade muito grande no Android. Sempre que esta é aberta, a mesma simplesmente tem uma falha e é fechada de imediato no smartphone do utilizador. Este comportamento repete-se de forma constante.

Os utilizadores que revelaram esta situação tentaram aplicar as normais medidas neste caso, pelo menos no Android. Falamos da eliminação da cache da app e até dos ficheiros associados no armazenamento. Ainda assim, e mesmo depois deste processo, o problema está a manter-se presente.

Ok. I'm not alone. This will be a strange one hour train ride now — Sandokhan (@Sandokhan) December 31, 2023

O que muitos usaram para resolver esta falha é um pouco radical e até não recomendado. A solução encontrada passa por remover a app Spotify do smartphone Android e depois a sua instalação via sideloading. Nestes caos importa remover a atualização automática ou, simplesmente, sair do programa de testes do Spotify.

Esta é certamente uma situação que será resolvida antes que a atual versão de testes do Spotify seja transposta para os utilizadores. Este será uma questão a ser tratada a breve trecho e que assim ficará fora de todos os que usam este serviço de streaming no Android.