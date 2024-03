Já viu a novidade do WhatsApp? Agora pode fixar 3 mensagens no topo de qualquer conversa

O WhatsApp é já uma das plataformas mais usadas na Internet. Este serviço de mensagens da Meta permite muito mais do que simples conversas, tendo a capacidade de ser usado para mensagens de vídeos e de áudio, como chamadas iguais. Agora, e para os grupos e conversas mais importantes, passamos a poder fixar 3 mensagens no topo.

Uma grande novidade do WhatsApp para todos

Lentamente, mas de forma muito decidida, a equipa de programadores que inova o WhatsApp traz-nos novidades importantes. Estas querem tornar esta plataforma numa verdadeira central de comunicação, com inúmeras possibilidades e potencialidades.

A mais recente novidade, acessível a todos, permite alargar uma das mais interessantes funcionalidades para as conversas dentro do WhatsApp. É aplicada a conversas de grupos ou simplesmente entre duas pessoas. Falamos da possibilidade de fixar mensagens no topo, algo que estava limitado a uma por conversa.

As conversas ficam assim mais ricas e úteis

Conforme o próprio Mark Zukerberg revelou no seu canal do WhatsApp, este número é agora alargado a 3 mensagens por conversa, dando assim uma liberdade maior aos utilizadores. Deixam de ter de alternar com frequência a mensagem presa no topo e podem alargar a mais informação.

Estas mensagens são extremamente úteis para toda a informação que queremos que seja lembrada de forma recorrente. Este alerta, ou um simples lembrete, está ali presente e fixado no topo, acessível a todos os presentes na conversa, podendo ter também um período de validade.

Tal como acontece com outras funcionalidades do WhatsApp, a forma de fixar uma mensagem é extremamente simples de ser feita. Esta novidade pode ser já usadas em qualquer uma das plataformas suportadas.

Como afixar uma mensagem

As mensagens afixadas são apresentadas como uma faixa no topo da conversa até serem desafixadas.

Android : toque sem soltar na mensagem. Toque em Mais opções > Afixar > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias) > Afixar.

: toque sem soltar na mensagem. Toque em Mais opções > Afixar > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias) > Afixar. iPhone : toque sem soltar na mensagem. Toque em Mais opções > Afixar > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias).

: toque sem soltar na mensagem. Toque em Mais opções > Afixar > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias). Web e Desktop: navegue até à mensagem que pretende afixar e clique em menu > Afixar mensagem > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias) > Afixar.

Como dissemos antes, esta novidade agora anunciada, está já disponível para todos os utilizadores do WhatsApp. Bastará atualizar a versão usada e rapidamente podem fixar até um máximo de 3 mensagens no topo de qualquer conversa.