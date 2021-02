Quem não usa os serviços de streaming de música da Internet recorre muitas vezes ao YouTube como a sua fonte de áudio. Esta solução tem alguns problemas, sendo o maior o facto desta app só funcionar com o ecrã dos smartphones ativos e com a mesma em primeiro plano.

Felizmente existem soluções para contornar este problema, de forma simples. Hoje trazemos mais uma que recorre a uma popular ferramenta na Internet. Falamos do VLC, que é um verdadeiro canivete suíço no que toca ao multimédia no Android e noutros sistemas.

Sendo um serviço de vídeo, é normal que o YouTube apenas funcione com o ecrã ligado num smartphone. Assim tenta evitar que os utilizadores façam dele uma fonte de música, que não é a sua função original. Claro que existe uma forma de o contornar.

Aceder ao YouTube para escolher a música

Tudo se baseia na utilização do VLC, que podem encontrar na Play Store. Depois de instalado, devem aceder ao YouTube, seja na app ou pelo browser do Android. Procurem a música que querem ouvir ou acedam à playlist que criaram para as vossas músicas.

Na interface do YouTube vão encontrar a opção de partilha, quer seja na janela do vídeo ou abaixo desta. Só precisam de escolher essa opção para que seja aberta a lista de apps que podem usar. Desçam até terem acesso ao VLC, que estará disponível e deve ser escolhido.

VLC faz a ponte no Android

De imediato será aberta esta app, tendo já configurada a utilização do link do vídeo do YouTube que estava a ser visto. Só precisam agora de escolher os 3 pontos presentes junto da barra de progressão do vídeo. Isto fará surgir o menu do VLC e em particular do vídeo.

Nesta lista vão encontrar a opção Reproduzir como áudio, que deve ser escolhida. De imediato podem desligar o ecrã e a música continuará a tocar. O controlo estará disponível tanto na zona de notificações como no próprio ecrã de bloqueio do Android.

É desta forma simples e rápida que podem passar a usar o YouTube como serviço de streaming no Android. A utilização do VLC ajuda a fazer a ponte e dá ao utilizador a liberdade que precisam para ouvir música sem limites e sem ter o ecrã ligado e a gastar energia.