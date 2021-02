A Chuwi há muito que está no mercado dos tablets e dos computadores portáteis e desta vez acabou de colocar um tablet no mercado, considerado o melhor de sempre lançado pela marca. O Chuwi HiPad Plus tem 11 polegadas, resolução 2K e oferece 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, disponível por cerca de 200 €.

Mas há mais para descobrir.

O tablet perdeu força durante vários anos, mas com o confinamento e as aulas online, voltou a ganhar grande importância em todo o mundo. Agora, a Chuwi acabou de colocar no mercado europeu um novo modelo que está a ser apontado como o melhor de sempre desenvolvido pela marca.

Mas o que faz do Chuwi HiPad Plus especial?

Em primeiro lugar, falamos que um tablet com ecrã de 11 polegadas e uma resolução 2K, ou seja, de 2176 x 1600 píxeis.

A sua construção é em alumínio, fazendo dele um modelo resistente e bastante leve. Pesa apenas 500 g e tem uma espessura bastante fina com 6,9mm e em termos de design é um equipamento bastante simples. A moldura não é extremamente fina à volta do ecrã, mas assume-se como proporcional.

Integra uma câmara frontal de 5 MP, ideal para videochamadas e uma traseira de 13 MP, já com mais qualidade.

O processador do Chuwi HiPad Plus é um octa-core MediaTek MT8183, um processador comum em Chromebooks. Tem ainda uma GPU Mali-G72.

Vem equipado com Android 10 e com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, além disso, este armazenamento pode ser aumentado através de cartão microSD.

Permite ligação Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual Band 802.11 a/b/g/n/ac. Finalmente, inclui ligação USB Tipo-C. Nas laterais (olhando na vertical) inclui 4 altifalantes, para uma reprodução de som mais envolvente.

O tablet HiPad Plus da Chuwi está atualmente disponível por cerca de 205€, utilizando o código de desconto HPP50, com portes gratuitos e envio a partir de Espanha.

