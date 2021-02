Essex: The Whale Hunter, e a caça à baleia

Nos últimos tempos, chegaram-nos noticias do desenvolvimento de Essex: The Whale Hunter, uma aventura pelo Atlântico na época em que a caça à baleia imperava e que recebe inspirações na famosa obra de Herman Melville, Moby Dick.

O jogo ainda se encontra um pouco longe do seu lançamento, mas, já se sabe alguma coisa sobre ele.

Segundo comunicado recente, o jogo Essex: The Whale Hunter encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios polacos 3T Games e será publicado pela Ultimate Games S.A.

Trata-se, de acordo com os seus criadores, de uma aventura pelas águas do Atlântico repleta de emotividade e de realismo, simulando a árdua tarefa da caça à baleia do século XIX. Os jogadores serão, dessa forma, enviados numa viagem pelo tempo até ao século XIX, à ilha de Nantucket, base operacional de muitas companhias baleeiras.

Trata-se de um jogo singleplayer que, conforme indicámos, foca a sua jogabilidade na simulação da difícil arte de caça à baleia. No Séc.XIX, a vida da região de Nantucket andava à volta da caça à baleia e o jogador vai vestir a pele de um capitão de uma baleeira nas suas incursões pelos mares abertos do Atlântico.

Como é fácil perceber, Essex: The Whale Hunter, bebe muita inspiração de uma das mais famosas obras literárias, Moby Dick de Herman Melville. Será uma aventura por mares infinitos, na qual o jogador se irá sentir um navegador de outros tempos enquanto dá caça aos grandes mamíferos.

A jogabilidade vai refletir vários dos aspetos mais importantes e normais do quotidiano de uma baleeira, e na pele do capitão, teremos de manter o navio funcional e os tripulantes motivados e aptos. Desde o recrutamento, à procura e caça dos gigantescos mamíferos aquáticos, e até à venda dos recursos obtidos na caçada, haverá muito por onde os jogadores terão de se aplicar.

A inspiração de Moby Dick

Além das baleias comuns, tal como no conto de Melville, o jogador poderá ainda participar em intensos momentos de caça aos grandes cachalotes (Moby Dick era um cachalote). Aliás, os criadores do jogo não escondem as fortes influências do conto de Melville na criação de Essex: The Whale Hunter.

“Em Essex: The Whale Hunter, os jogadores embarcarão numa aventura por um mundo que já não existe. A maior parte da ação decorrerá no Atlântico, mas o jogador também irá ter oportunidade de visitar a ilha de Nantucket, que poderá ser descrita como a Wall Street do século XIX, da caça à baleia. A obra de Herman Melville serviu de forte inspiração durante o desenvolvimento do jogo e tentámos capturar a natureza muito específica desta novela multidimensional” – referiu Rafał Jelonek, CEO da 3T Games.

Essex: The Whale Hunter, a grande aventura de caça à baleia, está prevista para 2023, e será disponibilizado para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.