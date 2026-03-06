Preparados para Horizon Hunters Gathering?

Os estúdios Guerrilla (por detrás das sagas Killzone e Horizon), anunciaram no final do mês passado o desenvolvimento de Horizon Hunters Gathering, uma aventura de ação cooperativa passado no universo Horizon. Are you ready for it?

A Sony e os estúdios holandeses Guerrilla Games anunciaram Horizon Hunters Gathering, um novo jogo passado no ambiente pós-apocalíptico de Horizon Forbidden West que apresenta como porta-estandarte, o facto de se tratar de um jogo de ação cooperativa.

O jogo, que estará disponível para a PlayStation 5 e PC, com crossplay incluído, ainda não tem data oficial de lançamento e já tem a decorrer uma beta fechada.

Horizon Hunters Gathering, trata-se de um novo jogo de ação cooperativa desenvolvido para a PlayStation 5 e PC, que permite que até três jogadores se juntem como caçadores para enfrentarem as máquinas letais no mundo de Horizon. Um mundo onde o perigo se encontra em todo o lado, e o próprio mundo se encontra em perigo. O título combina o combate tático e preciso característico da saga Horizon com uma forte aposta no jogo em equipa.

O jogo encontra-se estruturado com foco em caçadas desafiantes e com elevada rejogabilidade. No seu anúncio inicial foram revelados dois modos principais: Machine Incursion, uma missão de alta intensidade com vagas de máquinas e um poderoso chefe final, e Cauldron Descent, uma experiência mais longa e faseada, com cenários em constante mudança, combates exigentes e recompensas ocultas.

Os jogadores poderão escolher entre vários caçadores com habilidades e estilos de jogo únicos, tanto de combate corpo a corpo como à distância, e personalizar os seus papéis através de um sistema de progressão do tipo roguelite que permite criar configurações adaptadas a cada equipa. Cada caçador tem também a sua própria história, integrada numa campanha narrativa totalmente canónica dentro do universo Horizon, que continuará a evoluir após o lançamento.

Entre missões, os jogadores regressam a Hunter’s Gathering, um centro social onde podem personalizar personagens, melhorar equipamento, visitar comerciantes e formar equipas para novas caçadas. O jogo contará com uma grande variedade de ambientes, cada um com os seus próprios desafios e atmosferas.

Horizon Hunters Gathering terá a sua primeira beta fechada, de pequena escala, no final de fevereiro, através do PlayStation Beta Program, na Playstation 5 e PC. O título oferecerá crossplay entre ambas as plataformas e progressão cruzada através da mesma conta PlayStation. A Guerrilla irá partilhar mais novidades e testes de jogo nos próximos meses.