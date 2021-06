Volvo e Northvolt construirão uma gigafactory de baterias na Europa

Com a rápida ascensão da mobilidade elétrica, a produção de baterias precisa de se adaptar e responder às necessidades que já existem e ainda mais às que virão. Nesse sentido, a Volvo e a startup Northvolt uniram-se para construir uma gigafactory de baterias, na Europa.

A futura fábrica terá, então, uma capacidade de 50 GWh.

A Volvo anunciou, há algum tempo, que, a partir de 2030, só venderá modelos 100% elétricos. Como ela, muitas outras fabricantes estão a optar por este caminho e a deixar para trás os carros a combustão. Nesse sentido, é essencial garantir o fornecimento dos componentes, especialmente das baterias.

Com o objetivo de assegurar a resposta às baterias, a Volvo unir-se-á à Northvolt e, em parceria, construirão uma gigafactory dedicada à produção de baterias. Essa terá uma capacidade máxima de 50 GWh, por ano, aos quais se juntarão 15 GWh adicionais garantidos pela Northvolt à Volvo, assim que esta iniciar a produção na sua fábrica de Skellefteå, em 2024. As primeiras baterias produzidas pela nova gigafactory destinar-se-ão ao Volvo XC60 de terceira geração.

Em princípio, a gigafactory estará operacional em 2026 e permitirá à Volvo satisfazer a procura pelas baterias, na Europa. Uma das vantagens de uma fábrica de baterias dedicada à demanda europeia passa pela significativa redução das emissões. Isto, porque a gigafactory estará mais próxima dos locais onde são produzidos os carros elétricos. Além disso, esta funcionará exclusivamente com energias renováveis.

A cooperação com a Northvolt garante-nos o fornecimento de células de bateria mais sustentáveis e de alta qualidade para os nossos automóveis elétricos. Além disso, a estreita cooperação com a Northvolt também reforça as nossas capacidades de desenvolvimento interno.